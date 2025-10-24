Η δημοσιογραφική ομάδα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» παραμένει και σήμερα, Παρασκευή 24 Οκτωβρίου στις 14.40, στην Καρδίτσα. Από το studio, συντονίζει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Ανοιχτή πρόσκληση σε νέα ζευγάρια, κατά προτίμηση με μικρά παιδιά, για μόνιμη εγκατάσταση σε χωριά της Λίμνης Πλαστήρα απευθύνει ο δήμαρχος κ. Παναγιώτης Νάνος, προτείνοντας διάφορες μορφές απασχόλησης, παροχές και διευκολύνσεις για τα παιδιά, εφόσον εγγραφούν στο Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό Σχολείο του Κρυονερίου. Το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» συνάντησε και μας συστήνει τις δυο πρώτες οικογένειες.

Την ίδια ώρα, οριστικό φαίνεται πως είναι το κλείσιμο του Δημοτικού Σχολείου στην ορεινή Δρακότρυπα Καρδίτσας. Το σχολείο αναστέλλει οριστικά τη λειτουργία του, μετά από συνολικά 146 χρόνια, έχοντας ανοίξει τις πύλες του για πρώτη φορά την εποχή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

Η Nobuka Sunohara, που κατάγεται από την πόλη Κόμπε, είναι η σπάνια περίπτωση μιας Γιαπωνέζας, η οποία έχει μεγάλη αγάπη για το μπουζούκι και το ρεμπέτικο τραγούδι. Το πρώτο της μπουζούκι ήταν οχτάχορδο – χωρίς να γνωρίζει τότε ότι υπάρχουν διαφορετικοί τύποι, ενώ στη συνέχεια, γνώρισε τον Θεόφιλο Γαζέτα, οργανοποιό στην Καρδίτσα, και του παρήγγειλε όργανα. Και οι δύο εξομολογούνται στην κάμερα της εκπομπής την ιδιαίτερη σχέση που έχουν με το μπουζούκι.

Δείτε το trailer:

