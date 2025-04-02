Νίκος Κοσώνας: Αυτό που κέρδισε αλλά και αυτό που έχασε παίζοντας στη «Γη της Ελιάς»

O Νίκος Κοσώνας ήταν καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου και μίλησε αρκετά για τη μητέρα του, Δάφνη Μπόκοτα αλλά και τη δική του δημοφιλία πλέον που του έφερε η Γη της ελιάς.

Αυτό ήταν και το καλό που του έφερε η σειρά του Αντρέα Γεωργίου, ο πρώτος του τηλεοπτικός ρόλος ως Μιλτιάδης.

«Η μαμά μου το κάνει τόσο όσο κι αν νιώσει ότι με φορτίζει, δεν μου μιλάει. Όταν της τo ζητώ είναι εκεί και δεν μου λέει πρόσεχε αυτό ή εκείνο. Με αφήνει να μπουσουλίσω στον χώρο και να το βρω μόνος μου. Δεν το λέω σε πρώτη γνωριμία (ότι είμαι γιος της) γιατί θέλω να δω πώς με μετράει ο κόσμος χωρίς την ιδιότητα του γιου. Τώρα συμβαίνει το εξής αστείο, ότι αναγνωρίζουν εμένα κι όχι τη μαμά μου. Εγώ έχω συνηθίσει με κόσμο να έρχεται στο τραπέζι που τρώμε έξω και να της λένε ποια είναι», είπε χαρακτηριστικά.

Τα απαιτητικά γυρίσματα όμως που προϋποθέτουν αρκετές μέρες της εβδομα΄δας να είναι στην Κύπρο έφεραν μια αλλαγή στη ζωή του αφού όπως δήλωσε χώρισε.

«Σε αυτή τη φάση που είναι όλα πολύ ρευστά επαγγελματικά νιώθω ότι χρειάζομαι ανθρώπους σταθερούς κοντά μου, που να μπορώ να βασιστώ. Τελικά χωρίσαμε με την κοπέλα μου και δεν ήταν θέμα εμπιστοσύνης. Ήταν θέμα ότι μετά από λίγο νιώθεις την οφειλή να είσαι με τον άλλον. Είχα 4 μέρες γύρισμα και ένιωθα ότι τις άλλες τρεις πρέπει να ανέβω στην Αθήνα. Είναι πολύ δύσκολη απόφαση και πρέπει να έχεις χρόνο να δοθείς κάπου» εξήγησε.

