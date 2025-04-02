Η συνεργασία της Nova, μέλους της United Group, κορυφαίου παρόχου τηλεπικοινωνιών και media στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με την Amazon MGM Studios Distribution, μια ηγέτιδα εταιρεία ψυχαγωγίας που ειδικεύεται στην παραγωγή και παγκόσμια διανομή κινηματογραφικού και τηλεοπτικού περιεχομένου, εξασφάλισε την αποκλειστική προβολή της 6ης σεζόν της δυστοπικής σειράς "The Handmaid's Tale" στην Ελλάδα μέσω των καναλιών Novacinema, δημιουργώντας μεγάλο ενθουσιασμό στους συνδρομητές της Nova, καθώς πρόκειται για μία από τις πιο αγαπημένες σειρές. Από την Τετάρτη 9 Απριλίου στις 22:00, οι συνδρομητές θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τα τρία πρώτα επεισόδια στο Novacinema4, το κανάλι των σειρών, μόλις 24 ώρες μετά την προβολή τους στις ΗΠΑ.

Δείτε το trailer:

Η σειρά δημιουργήθηκε από τον Bruce Miller και πρωταγωνιστούν οι: Elisabeth Moss, Yvonne Strahovski, Bradley Whitford, Max Minghella, Ann Dowd, O.T. Fagbenle, Samira Wiley, Madeline Brewer, Amanda Brugel, Sam Jaeger, Ever Carradine, and Josh Charles.

Η σειρά "The Handmaid's Tale" είναι παραγωγή της MGM Television, με διεθνή διανομή από την MGM Τelevision και εκτελεστικούς παραγωγούς τους Bruce Miller (δημιουργό της σειράς), Warren Littlefield, Eric Tuchman (co-showrunner), Yahlin Chang (co-showrunner), Elisabeth Moss, Steve Stark, Sheila Hockin, John Weber, Frank Siracusa, Kim Todd, Daniel Wilson και Fran Sears.

Στην τελευταία σεζόν της σειράς «The Handmaid’s Tale», το αδάμαστο πνεύμα και η αποφασιστικότητα της Τζουν την οδηγούν ξανά στη μάχη για την ανατροπή της Γκίλεαντ. Ο Λουκ και η Μόιρα ενώνουν τις δυνάμεις τους με την αντίσταση. Η Σερένα προσπαθεί να μεταρρυθμίσει τη Γκίλεαντ, ενώ ο Διοικητής Λόρενς και η Θεία Λίντια έρχονται αντιμέτωποι με τις συνέπειες των πράξεών τους. Ο Νικ δοκιμάζεται μέσα από δύσκολες ηθικές προκλήσεις. Αυτό το τελευταίο κεφάλαιο του ταξιδιού της Τζουν αναδεικνύει τη σημασία της ελπίδας, του θάρρους, της αλληλεγγύης και της αντοχής στον αγώνα για δικαιοσύνη και ελευθερία.

Οι προηγούμενες 1-5 σεζόν (56 επεισόδια) της σειράς είναι διαθέσιμες στην πλατφόρμα EON On Demand, μαζί με περισσότερες από 6.000 ταινίες και επεισόδια σειρών. Επίσης, το πρόγραμμα των καναλιών Novacinema είναι διαθέσιμο με επιλογή Catch up 7 ημερών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.