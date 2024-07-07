Ολόγυμνη απολαμβάνει τη μεσημεριανή σιέστα στο νησί

Είναι από τις πιο ακομπλεξάριστες γυναίκες που κυκλοφορούν σε αυτόν τον χώρο. Επαγγελματίας από τις λίγες και ευφυέστατη η Έλενα Χριστοπούλου δεν έχει κάνει τυχαία αυτή την καριέρα σε ένα άκρως ανταγωνιστικό επάγγελμα.

Και δεν είναι επίσης τυχαίο πως τα πρόσωπα που μανατζάρει βρίσκονται όλα λίγο πολύ στην πρώτη γραμμή του τομέα τους και είναι περιζήτητα. Γιατί η Έλενα είναι εργασιομανής και τελειομανής και δεν αφήνει τίποτα στην τύχη. Και δεν επιτρέπει στον εαυτό της να χαλαρώσει εκτός από το διάστημα που εδώ και χρόνια περνάει στο αγαπημένο της μέρος, Τα Κουφονήσια.

Την τοποθεσία που έκαν στέκι και για τις πιο στενές της συνεργάτιδες, την Ηλιάνα Παπαγεωργίου για παράδειγμα που δεν υπάρχει ως τώρα καλοκαίρι που δεν περνάει μια βόλτα από το νησί. Συνήθως με την μέντορά της, αν και φέτος πήγε νωρίτερα και δεν ξέρουμε αν θα ξαναπαει όπως κάθε χρόνο για να περάσουν και μαζί ένα μέρος των διακοπών τους.

Προς το παρόν η Έλενα Χριστοπούλου δεν έχει δείξει με ποιόν ή ποιους βρίσκεται στον Φοίνικα, έχει δείξει όμως πόσο χαλαρή νιώθει εκεί. Δεν δίστασε μάλιστα να ποστάρει και μια πολύ σέξι φωτογραφία που τη δείχνει ολόγυμνη πλάτη να κοιμάται σκεπασμένη στο κάτω μέρος του σώματός της από ένα λευκό σεντόνι. Ραστώνη, έγραψε κάτω από την υπέροχη φωτογραφία κι η αλήθεια είναι πως βλέποντάς την και αυτήν και τις υπόλοιπες που χαμογελάει πλατιά χωρίς κανέναν ενδοιασμό ή δεύτερη σκέψη, ζηλέψαμε λίγο την ανεμελιά. Πάντα έτσι να είναι.

