Ολα είναι έτοιμα στο σπίτι του «Big Brother» για την Κυριακή 27 Απριλίου

Λίγες μέρες μας χωρίζουν από την πρεμιέρα του BIG BROTHER, την Κυριακή 27 Απριλίου στις 21.00 στον ΣΚΑΪ και το σπίτι είναι έτοιμο να υποδεχτεί το κορυφαίο ριάλιτι της παγκόσμιας τηλεόρασης.

Ανανεωμένο, με pop αισθητική, design έπιπλα και χαρούμενα χρώματα, το σπίτι του BIG BROTHER θα φιλοξενήσει για 80 μέρες τους 16 συγκάτοικους και όχι μόνο...

Οι χώροι του εκτείνονται σε 1000 τμ.

Δύο υπνοδωμάτια, σε μπλε και πράσινες αποχρώσεις, ένα μεγάλο σαλόνι, μία ευρύχωρη κουζίνα, τραπεζαρία αλλά και ένα πιο μεγάλο και φωτεινό «BB Room» θα φιλοξενούν τους συγκάτοικους που θα διεκδικήσουν το έπαθλο αξίας 100.000 ευρώ.

Ένα ολοκαίνουριο «Task Room» θα είναι ο χώρος των δοκιμασιών που θα οδηγούν σε συγκεκριμένα πλεονεκτήματα!

Η εξωτερική πισίνα και ο κήπος προσφέρονται για χαλάρωση και παιχνίδια ενώ στον χώρο έχει προστεθεί και ένα ακόμα ολοκαίνουργιο στοιχείο: ένας κόκκινος τηλεφωνικός θάλαμος!

Όταν το τηλέφωνο θα χτυπά, οι συγκάτοικοι θα πρέπει να αποφασίσουν αν θέλουν να απαντήσουν και ποιος θα σηκώσει το ακουστικό. Η κλήση που θα δέχονται μπορεί να είναι μία ευχάριστη έκπληξη, μπορεί όμως να οδηγεί και σε μία δύσκολη δοκιμασία...

Την καθημερινότητα μέσα στο σπίτι του BIG BROTHER θα καταγράφουν αδιάλειπτα 65 ρομποτικές κάμερες και 60 μικρόφωνα.

Περισσότεροι από 150 άνθρωποι θα εργάζονται σε βάρδιες για την παραγωγή του προγράμματος, μεταξύ αυτών και ιατρικό προσωπικό με 24/7 εποπτεία.

Τις Κυριακές η δράση θα μεταφέρεται στο εντυπωσιακό πλατό, το οποίο εκτείνεται σε 600 τ.μ. ενώ θα υπάρχει και η δυνατότητα παρουσίας κοινού.

Οι 16 συγκάτοικοι έχουν φτιάξει βαλίτσες, το σπίτι είναι έτοιμο και η αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα ξεκίνησε... Stay tuned...

BIG BROTHER ΠΡΕΜΙΕΡΑ

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 21.00 ΣΤΟΝ ΣΚΑΪ

ΤΡΙΤΗ ΕΩΣ ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΤΙΣ 23.15

ΚΥΡΙΑΚΗ BIG BROTHER LIVE ΣΤΙΣ 21.00

Πηγή: skai.gr

