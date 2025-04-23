Το σπίτι του Big Brother αποκαλύπτεται για πρώτη φορά

Της Μαρίνας Χαραλάμπους

Ο Μεγάλος Αδερφός επιστρέφει… και για πρώτη φορά έχουμε εικόνα από μέσα!

Ρίχνουμε μια ματιά στο ανακαινισμένο σπίτι του Big Brother, λίγο πριν ανοίξει επίσημα τις πόρτες του και υποδεχτεί τους νέους συγκάτοικους. Οι φωτογραφίες αποκαλύπτουν έναν χώρο εντυπωσιακό, μοντέρνο και απόλυτα έτοιμο να φιλοξενήσει τις πιο δυνατές προσωπικότητες της φετινής σεζόν.

Το Big Brother επιστρέφει την Κυριακή 27 Απριλίου στις 21.00 στον ΣΚΑΪ και φέρνει μαζί του ανατροπές, έντονες στιγμές αλλά και την απόλυτη αλήθεια, χωρίς φίλτρα. Οι κάμερες είναι ήδη στημένες και ετοιμάζονται να καταγράψουν κάθε βλέμμα, κάθε λέξη, κάθε κίνηση.

Το βλέμμα του Μεγάλου Αδερφού είναι πιο έντονο από ποτέ, παρακολουθώντας τους παίκτες που θα διεκδικήσουν το μεγάλο έπαθλο.

Η λεπτομέρεια που θα αλλάξει όλα τα δεδομένα

Ένας τηλεφωνικός θάλαμος, εγκατεστημένος σε ένα σημείο του σπιτιού, θα αρχίζει απροειδοποίητα να χτυπά. Κάθε κλήση κρύβει είτε μια αποστολή-πρόκληση, είτε μια σημαντική πληροφορία που θα μπορούσε να αλλάξει τις ισορροπίες του παιχνιδιού.

Ο τηλεφωνικός θάλαμος δεν είναι ποτέ αθώος: μερικές φορές προσφέρει ευκαιρίες, άλλες φορές φέρνει διλήμματα και εντάσεις.

Μην χάσετε το πρώτο LIVE την Κυριακή 27 Απριλίου στις 21.00, όπου θα αποκαλυφθεί η ταυτότητα των παικτών. Και από εκεί και πέρα… η καθημερινότητα του σπιτιού θα προβάλλεται σε πραγματικό χρόνο μέσα από το skaitv.gr και το ΣΚΑΪ Hybrid.

Τι αποκάλυψε όμως ο "Βig Brother" λίγο πριν υποδεχθεί τους παίκτες στο σπίτι του;

"Φέτος όλα θα είναι αλλιώς... Το σπίτι εκτείνεται σε 1.000 τμ, είναι εξοπλισμένο με 65 ρομποτικές κάμερες και με περισσότερα από 60 μικρόφωνα. Όλα όσα καταγράφονται μεταφέρονται σε ένα υπερσύγχρονο κοντρόλ, ενώ για το πρόγραμμα εργάζεται μία ομάδα 150 ατόμων. Το πλατό, που θα δείτε την Κυριακή στις οθόνες σας, εκτείνεται σε 600 τμ. Μιας και συναντηθήκαμε στο σπίτι μου νομίζω θα ήταν καλό να σας θυμίσω τους βασικούς κανόνες που ισχύουν, κυρίως για τους συγκατοίκους. Η λέξη σεβασμός είναι μία απαραίτητη προϋπόθεση. Διαφορετικές γνώμες θέλουμε να ακούγονται, δίνουμε όμως μεγάλη σημασία στη σωστή διατύπωση και εκφορά. Απαγορεύονται τα κινητά τηλέφωνα. Απαγορεύεται η πρόσβαση στο ίντερνετ και η επικοινωνία με τον έξω κόσμο. Στο πλαίσιο του παιχνιδιού θα λαμβάνουν χώρα ορισμένες δοκιμασίες. Η συμμετοχή σε αυτές είναι υποχρεωτική. Κάθε εβδομάδα οι διαγωνιζόμενοι θα ψηφίζουν τα πρόσωπα που θέλουν να αποχωρήσουν από το σπίτι. Οι υποψήφιοι θα μπαίνουν σε ψηφοφορία κοινού και το τηλεοπτικό κοινό θα στηρίζει εκείνους που θέλει να παραμείνουν. Η καθαριότητα, το μαγείρεμα και όλες οι δουλειές που κάνουν λειτουργικό ένα σπίτι είναι ευθύνη των συγκατοίκων. Στο σπίτι του Big Brother δεν υπάρχουν ρολόγια. Ο χρόνος δεν έχει καμία σημασία... Ο μοναδικός, εκτός από εμένα, που θα μπορεί να συνομιλεί με τους συγκάτοικους και που θα βρεθεί στο πλευρό τους ως παρουσιαστής του Big Brother είναι ο εξαιρετικός ηθοποιός Πέτρος Λαγούτης."

Η αντίστροφη μέτρηση άρχισε! Μείνετε συντονισμένοι… γιατί φέτος το BIG BROTHER είναι αλλιώς! Tο παγκόσμιο τηλεοπτικό φαινόμενο κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 27 Απριλίου στις 21.00, με παρουσιαστή τον Πέτρο Λαγούτη.

Πηγή: skai.gr

