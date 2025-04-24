Νίκος Οικονομόπουλος: Το πολυτελές ξενοδοχείο που έχει ανοίξει στη Μύκονο

Και πολύ καλά κάνει. Γιατί δεν σκέφτεται μόνο το σήμερα, αλλά και το μέλλον του. Γιατί μπορεί ο Νίκος Οικονομόπουλος να είναι ένας από τους πιο επιτυχημένους Έλληνες καλλιτέχνες της γενιάς του, ωστόσο δεν θα τραγουδάει για πάντα ή τουλάχιστον μάλλον δεν το επιθυμεί καθώς φροντίζει να εξασφαλίσει τι θα κάνει μετά και έχει επεκτείνει τις επαγγελματικές δραστηριότητές του και στο χώρο των επιχειρήσεων.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής είναι ιδιοκτήτης του πολυτελούς Ftelia Black Villas στη Μύκονο. Το ξενοδοχείο του ερμηνευτή, που έδειξε με drone το Mykonos Live tv, το οποίο ανακαινίστηκε ολικά μόλις πέρασε στην κατοχή του, περιλαμβάνει 21 μοναδικά σχεδιασμένες σουίτες οι οποίες διαθέτουν τις δικές τους ιδιωτικές πισίνες υπερχείλισης και όλες τις ανέσεις και συνηθίζει να το επισκέπτεται και ο ίδιος αρκετά συχνά.

Βρίσκεται μόλις 500 μέτρα μακριά από την διάσημη παραλία Αλεμάγου και συνδυάζει τη σύγχρονη πολυτέλεια με τη φυσική ομορφιά της Μυκόνου, προσφέροντας στους επισκέπτες ένα ήρεμο καταφύγιο όπου μπορούν να χαλαρώσουν και να ξεκουραστούν.

Οι τιμές για διαμονή αυτήν την περίοδο ξεκινούν από τα €140 ανά βραδιά με πρωινό, ενώ μετά από μια ενδεικτική αναζήτησή στην επίσημη φόρμα κρατήσεων του ξενοδοχείου είδαμε ότι στα μέσα Ιουλίου τα δωμάτια ξεκινούν από €370 ανά διανυκτέρευση με πρωινό!

