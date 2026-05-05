Μερικές φορές, παίρνεις ακριβώς αυτό που θέλεις: Οι Rolling Stones επιβεβαίωσαν ότι στις 10 Ιουλίου θα κυκλοφορήσουν ένα ακόμη δίσκο, αυτή τη φορά με τίτλο “Foreign Tongues”.

Παράλληλα, παρουσίασαν και ένα νέο single με τίτλο “In The Stars", μία uplifting γκαραζοροκιά, που θυμίζει τους Stones της δεκαετίας του '90, με τη φωνή του Τζάγκερ να μοιάζει αναλλοίωτη. Για να γιορτάσουν την ανακοίνωση, οι Mick Jagger, Keith Richards και Ronnie Wood θα παραστούν σε ειδική εκδήλωση στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης.

Το προηγούμενο άλμπουμ τους ήταν το “Hackney Diamonds” (2023). Ήταν η πρώτη δουλειά με πρωτότυπο υλικό μετά από 18 χρόνια (μετά το “A Bigger Bang” το 2005). Ήταν επίσης η πρώτη πλήρης κυκλοφορία μετά τον θάνατο του ντράμερ Charlie Watts το 2021, ο οποίος εμφανίστηκε μεταθανάτια σε δύο από τα 12 τραγούδια του δίσκου.

Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου, το “Foreign Tongues” θα περιλαμβάνει επίσης μία ιδιαίτερη συμμετοχή του Γουατς από μία από τις τελευταίες ηχογραφήσεις του πριν τον θάνατό του, καθώς και συνεργασίες με τους Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith και Chad Smith.

«Λατρεύω αυτές τις ηχογραφήσεις στο Metropolis στο Λονδίνο. Ήταν μερικές πολύ έντονες εβδομάδες δουλειάς για το Foreign Tongues. Είχαμε 14 εξαιρετικά κομμάτια και δουλέψαμε όσο πιο γρήγορα μπορούσαμε. Μου αρέσει ο χώρος εκεί γιατί δεν είναι πολύ μεγάλος και νιώθεις το πάθος όλων», δήλωσε ο Μικ Τζάγκερ.

Οι Rolling Stones συνεργάστηκαν στενά με τον βραβευμένο με Όσκαρ παραγωγό Andrew Watt (γνωστό για τη δουλειά του με τον Post Malone και τον Justin Bieber) στο “Hackney Diamonds”, και η συνεργασία συνεχίζεται και στο νέο άλμπουμ.

Οι φήμες για νέο άλμπουμ κυκλοφορούσαν εδώ και εβδομάδες. Αρχικά, εμφανίστηκαν αφίσες στο Λονδίνο με το όνομα “The Cockroaches” (ψευδώνυμο που έχουν χρησιμοποιήσει στο παρελθόν), μαζί με ένα QR code που οδηγούσε σε εγγραφή μέσω της Universal Music.

Αργότερα, κυκλοφόρησε ένα λευκό βινύλιο περιορισμένης έκδοσης με το τραγούδι “Rough and Twisted” υπό το όνομα “The Cockroaches”, ένα πρώτο κρυφό δείγμα για τους πιο αφοσιωμένους θαυμαστές. Στη συνέχεια, εμφανίστηκαν διαφημιστικές πινακίδες σε μεγάλες πόλεις παγκοσμίως με το εμβληματικό λογότυπο της μπάντας και τον τίτλο “Foreign Tongues” μεταφρασμένο σε διάφορες γλώσσες.

Την Κυριακή, το συγκρότημα μοιράστηκε ένα παζλ εικόνας που οι θαυμαστές αναγνώρισαν ως το εξώφυλλο του άλμπουμ και είχαν δίκιο. Δημοσίευσαν επίσης ένα σύντομο βίντεο 10 δευτερολέπτων που φαίνεται να προϊδεάζει για νέο τραγούδι.

Πηγή: skai.gr

