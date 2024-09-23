Οι πρώτες εικόνες από τη βάπτιση της εγγονής της Άντζελας Δημητρίου στην Κερατέα (Αποκλειστικό)

Μια πολύ σημαντική μέρα η σημερινή για την Άντζελα Δημητρίου, την κόρη της Όλγα Κιουρτσάκη και τον γαμπρό της Φώτη Λώση. Είναι η μέρα της βάπτισης της μικρής κόρης της Όλγας και του Φώτη που πήρε πλέον και επίσημα το όνομά της. Μιχαέλα-Αγγελική.

Μαμά και κόρη περίμεναν αυτή την ημέρα από τότε που γεννήθηκε η μικρούλα και έκαναν όνειρα για αυτή τη στιγμή, την τόσο συγκινητική και για τις δύο.

Διαβάστε περισσότερα στο Womenonly.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.