Ο Mente Fuerte πέταξε συλλεκτικά φούτερ στο κοινό κι η Σολωμού ψάχνει να τα πάρει πίσω

Ο Mente Fuerte είχε μια εμφάνιση στη μεγάλη συναυλία της Ημέρας Θετικής Ενέργειας στο ΟΑΚΑ και η γκρούπι Μαρία Σολωμού φυσικά και βρέθηκε εκεί και μάλιστα απόλαυσε Live το τραγούδι που γράφτηκε για την ίδια, δηλαδή την "Αιώρα" καταγράφοντας μάλιστα και τις αντιδράσεις της την ώρα που ο καλός της τραγουδο΄συε στη σκηνή κι εκείνη ήταν ανάμεσα στο πλήθος από κάτω.

Όχι δεν την έβλεπε, είχε αρκετή απόσταση από τη σκηνή.

