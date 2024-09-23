Δεύτερο παιδί για πρώην παίκτη του GNTM και ηθοποιό

Ο λόγος για τον Μάκη Κατσανέα που γνωρίσαμε μέσα από τη συμμετοχή του στο GNTM 4 και στη συνέχεια είδαμε να παίζει ως ηθοποιός στo σεναριακό reality «Η Κλινική» και που εδώ και αρκετά χρόνια μαζί με τη σύζυγό του, επίσης ηθοποιό Φανή Παρλή ειδικεύονται στις παιδικές παραστάσεις παρουσιάζοντας έργα σε όλη την Ελλάδα.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε στον Νοέμβριο του 2022 με πολιτικό γάμο λίγο πριν έρθει στον κόσμο το πρώτο τους παιδί, η κόρη τους και δεν πέρασε και εύκολα καθώς έχει ζήσει μεγάλες αναποδιές όπως η καταστροφή του σπιτιού τους από πυρκαγιά που ξέσπασε από βραχυκύκλωμα τον περασμένο Μάρτιο.

Η αγάπη όμως τα νικάει όλα και ανάμεσά τους υπάρχιε πολύ. Και πλέον σε λίγους μήνες θα κρατούν στην αγκαλιά τους και το δεύτερο παιδάκι τους. Την ανακοίνωση της δεύτερης εγκυμοσύνης έκαναν οι ίδιοι, κρατώντας στη αγκαλιά τους την κορούλα τους και στα χέρια τους τον υπέρηχο και το τεστ εγκυμοσύνης.

«Έχουμε κάτι να σας πούμε… 𝐁𝐚𝐛𝐲 𝐁𝐥𝐨𝐨𝐦!!! 𝐁𝐚𝐛𝐲 𝐧𝐨 𝟐 𝐢𝐬 𝐜𝐨𝐦𝐢𝐧𝐠 𝐬𝐨𝐨𝐧 𝐢𝐧 𝟐𝟎𝟐𝟓! 𝐀𝐝𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐚 𝐥𝐢𝐭𝐭𝐥𝐞 𝐦𝐨𝐫𝐞 𝐥𝐨𝐯𝐞 𝐭𝐨 𝐨𝐮𝐫 𝐭𝐫𝐢𝐛𝐞» έγραψαν στο ποστ. Με το καλό!

