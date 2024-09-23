Το ξέσπασμα της Έλενας Τσαβαλιά υπέρ του συζύγου της Μάρκου Σεφερλή - Λύγισε στη σκηνή

Η ηθοποιός που χρόνια τώρα στέκεται βράχος στο πλευρό του Μάρκου Σεφερλή. Σύζυγός του, μητέρα του γιου του και συνεργάτης του στα εύκολα και τα δύσκολα πολύ φορτισμένη χθες το βράδυ στο Δελφινάριο, θέλησε να πει κάποια πράγματα από τη σκηνή για τον άνθρωπό της.

Η Έλενα Τσαβαλιά ξεκίνησε με τη φωνή της να σπάει πολλές φορές και είπε:

«Κάποιοι φίλοι σου σε εγκατέλειψαν στον πρώτο μήνα λειτουργίας αυτού του θεάτρου και μείναμε εσύ κι εγώ με 600.000 ευρώ χρέος, με ένα μωρό στην αγκαλιά και με σένα να θες να κυνηγήσεις αυτό το όνειρο, που έμοιαζε σχεδόν αυτοκτονία. Και σου είπα: πάμε να αυτοκτονήσουμε μαζί. Και κάπως έτσι έγινα ο βράχος σου, ο άγγελός σου και όλα αυτά τα ωραία που λες ότι είμαι για σένα.

Έχω δει κοριτσάκια από την ηλικία του γιου μας έως και πολύ μεγαλύτερα με όλα τα μέλη του σώματός τους ανοιχτά, προκειμένου να πάρουν έναν ρόλο, είτε γιατί έτσι πιστεύουν ότι δουλεύει το θέατρο, είτε γιατί αυτά μόνο έτσι μπορούν να δουλέψουν στο θέατρο. Τα έχω δει όλα»

Με εμφανέστατη φόρτιση συνέχισε:

«Έχω δει ερπετά να σέρνονται δίπλα σου και να σε γλείφουν, προκειμένου να νιώσουν κάτι από αυτό που εσύ βιώνεις. Έχω δει αρπακτικά να προσπαθούν να κόψουν ένα κομμάτι από τη σάρκα σου, μερικά το κατάφεραν κιόλας. Έχω δει ανθρώπους πάνω στη σκηνή να έρχονται να δουλέψουν με σένα για σένα, με ταλέντο, με ήθος, με γνώσεις, με αφοσίωση.

Από όλους αυτούς θέλω να κρατήσω μόνο τους πρώτους ανθρώπους και πάνω και κάτω από τη σκηνή, γιατί εσύ μπορεί να είσαι εμβληματικός πάνω στη σκηνή αλλά χωρίς τους ανθρώπους δεν θα τα είχαμε καταφέρει»

Το βίντεο ανέβασε η Σάσα Σταμάτη που βρέθηκε χθες στο θέατρο και παρακολούθησε την παράσταση γράφοντας:

«Πίσω από έναν πετυχημένο άντρα κρύβεται πάντα μια έξυπνη γυναίκα, λέει ο θυμόσοφος λαός μας και η φράση αυτή ταιριάζει απόλυτα στην περίπτωση του @markos_seferlis_real και της @elenatsavalia 20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΕΛΦΙΝΑΡΙΟ»

