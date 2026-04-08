Οι πρωταγωνιστές του Meltdown 2026 με την υπογραφή του Χάρι Στάιλς

Ο Χάρι Στάιλς αποκάλυψε τους καλλιτέχνες που επέλεξε για το Meltdown 2026, το οποίο θα διεξαχθεί στο Southbank Centre του Λονδίνου από τις 11 έως τις 21 Ιουνίου.

Εκτός από την συναυλία που θα πραγματοποιήσει ο ίδιος στις 16 Ιουνίου στο Royal Festival Hall, η οποία πλαισιώνεται από τις 12 προγραμματισμένες εμφανίσεις του στο επιβλητικό Wembley, ο σταρ συγκέντρωσε ένα ευρύ φάσμα καλλιτεχνών, από την τζαζ και την ποπ μέχρι την indie rock και την ηλεκτρονική μουσική.

Στο επίκεντρο της τζαζ βρίσκονται οι δύο εμφανίσεις του Αμερικανού μάγου του σαξοφώνου, Kamasi Washington. Στην πρώτη, ο κορυφαίος εκπρόσωπος της cosmic jazz θα παρουσιάσει το άλμπουμ του «Fearless Movement», ενώ στη δεύτερη με τίτλο «Jazz Legends Reimagined» θα προσεγγίσει μέσα από τον προσωπικό του ήχο εμβληματικά κομμάτια της τζαζ.

Παράλληλα, ο θρύλος της Ethio-jazz, Mulatu Astatke, ο οποίος εμφανίστηκε στο Southbank Centre τον περασμένο χρόνο στο πλαίσιο μιας αποχαιρετιστήριας περιοδείας, επιστρέφει για το διάσημο φεστιβάλ. Τη βρετανική σκηνή θα εκπροσωπήσουν ο ντράμερ Yussef Dayes και ο αστέρας των πνευστών Shabaka, ο οποίος θα πλαισιωθεί από τους «Friends».

Οι Warpaint, στη μοναδική τους εμφάνιση για φέτος και η Βρετανίδα δημιουργός Nilüfer Yanya αποτελούν τα κορυφαία ονόματα της indie σκηνής. Παράλληλα, ο Styles επέλεξε το συγκρότημα Bar Italia, τον βετεράνο τραγουδοποιό Stephen Fretwell, τους ανερχόμενους Getdown Services, καθώς και τον Orlando Weeks (των Maccabees), ο οποίος θα παρουσιάσει ένα ιδιαίτερο σετ. Τέλος, ο Devonté Hynes, γνωστός ως Blood Orange, θα ερμηνεύσει τις κλασικές του συνθέσεις συμπράττοντας με τους Adam Tendler, Cæcilie Trier και Tariq Al-Sabir.

Το φεστιβάλ περιλαμβάνει επίσης τις εμφανίσεις των Erika de Casier και Fousheé, καθώς και μία ευρεία γκάμα ηλεκτρονικών ακουσμάτων.

Σε αυτή περιλαμβάνονται οι δημιουργίες του Beverly Glenn-Copeland, αυτοσχεδιαστικά έργα από τους Jon Hopkins, Maddie Ashman και Leo Abrahams που θα συμπράξουν επί σκηνής, αλλά και καταιγιστικοί EDM και trance ρυθμοί από την Αυστραλή Ninajirachi. Επιπλέον, το πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα DJ set από τον James Murphy των LCD Soundsystem.

«Αποτελεί πραγματική τιμή για μένα να φιλοξενώ θρύλους που άνοιξαν τον δρόμο για τις επόμενες γενιές, αλλά και νέα σχήματα που με ενέπνευσαν να διευρύνω τους δημιουργικούς μου ορίζοντες», δήλωσε ο Styles. Η προπώληση των εισιτηρίων ξεκινά στις 9 Απριλίου για τα μέλη του Southbank Centre, ενώ για το ευρύ κοινό η διάθεση θα ξεκινήσει μία ημέρα αργότερα, σύμφωνα με τον Guardian.

Πηγή: skai.gr

