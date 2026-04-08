Από τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κέρκυρας έως το γιορτινό κλίμα της Νάξου, κάθε τόπος δίνει το δικό του ξεχωριστό χρώμα στη Μεγάλη Εβδομάδα. Η δημοσιογραφική ομάδα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», σήμερα Μεγάλη Τετάρτη 8 Απριλίου στις 15.00, παρουσιάζει ενδιαφέροντα ρεπορτάζ από νησιά που τιμούν έθιμα και παραδόσεις των ημερών. Από το studio, συντονίζει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Στην Κέρκυρα, το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου κορυφώνεται ένα από τα πιο εντυπωσιακά πασχαλινά έθιμα της Ελλάδας: οι περίφημοι «Μπότηδες». Στις 11 ακριβώς, η ηρεμία της πόλης δίνει τη θέση της στον εκκωφαντικό ήχο των πήλινων κανατιών που εκτοξεύονται από τα μπαλκόνια, κυρίως στην περιοχή του Λιστόν και στα γραφικά καντούνια. Τα κανάτια, γεμάτα νερό, σπάνε με δύναμη στο έδαφος, συμβολίζοντας το τέλος της θλίψης και τον ερχομό του χαρμόσυνου μηνύματος. Πρόκειται για ένα θέαμα μοναδικό στον κόσμο, που προσελκύει χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο.

Η ατμόσφαιρα συμπληρώνεται από αρώματα που ξεχύνονται από τα σπίτια και τους φούρνους. Τα καντούνια μοσχοβολούν βούτυρο από τα παραδοσιακά ζυμώματα, με την αφράτη φογάτσα και την εντυπωσιακή κολομπίνα -το κερκυραϊκό "πανετόνε"- να έχουν την τιμητική τους. Το βράδυ της Ανάστασης, η γαστρονομία διαφοροποιείται από την υπόλοιπη Ελλάδα: αντί για τη γνωστή μαγειρίτσα, οι Κερκυραίοι απολαμβάνουν τα τσιλίχουρδα, μια πηχτή και πικάντικη εκδοχή που μαγειρεύεται στην κατσαρόλα και αποτελεί το σήμα κατατεθέν της τοπικής κουζίνας.

Αντίστοιχα, στη Νάξο, η Κυριακή του Πάσχα μετατρέπεται σε μια μεγάλη γιορτή ζωής. Οι κάτοικοι και οι επισκέπτες γίνονται μια παρέα, γεμίζοντας αυλές και τραπέζια, απολαμβάνοντας τοπικές συνταγές και διασκεδάζοντας με παραδοσιακή μουσική.

Δείτε το trailer:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.