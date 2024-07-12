Η αξιόλογη δραματική σειρά του ΣΚΑΪ, εμπνευσμένη από το ομώνυμο βραβευμένο βιβλίο του Τάσου Αθανασιάδη, και με ένα εξαιρετικό επιτελείο μπροστά και πίσω από τις κάμερες γράφει, σήμερα στις 18.40, το τελευταίο κεφάλαιο της ιστορίας της.

Μίας ιστορίας που ξεκίνησε το 1939 στην Αθήνα, λίγο πριν τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. «Οι Πανθέοι» ερωτεύθηκαν, έζησαν παράνομα πάθη και κάποιοι μέσα στο ρευστό κλίμα της εποχής, εκμεταλλεύτηκαν τη συγκυρία και έστησαν με εκβιασμούς και απάτες, σχέδια γρήγορου πλουτισμού.

Ο καιρός πέρασε και η Ελλάδα μπήκε στον πόλεμο, που δοκίμασε τις αντοχές, την αξιοπρέπεια και τη συνείδηση των ανθρώπων. Μια περίοδος, που όλοι έπρεπε να επιβιώσουν στα δύσκολα.

Μίας ιστορίας, στην οποία κυριάρχησε ο παράνομος έρωτας της Μάρμως με τον Κίτσο, ανιψιό του συζύγου της, Ανδρέα. Ένας απαγορευμένος έρωτας που ακροβατούσε ανάμεσα στο φως και το σκοτάδι και έβγαλε στην επιφάνεια όλες τις αδυναμίες των ηρώων.

Μίας ιστορίας, που σκάλισε το παρελθόν και έφερε στο φως όλα τα μυστικά της οικογένειας, που χρόνια πάλευε να κρατήσει κρυφά η μεγάλη αδερφή Χρυσοστόμη.

Μίας ιστορίας που, σε μία δύσκολη εποχή, ανέδειξε ήρωες, δειλούς και τυχοδιώκτες.

Τι θα δούμε στο φινάλε της σειράς:

Ενώ η απελπισία ζωγραφίζεται στο πρόσωπο της Μάρμως, μετά τον θάνατο του Κίτσου, η ελπίδα ζωντανεύει λίγη απόσταση πιο πέρα, στην κλινική του Ανδρέα… Έναν μήνα μετά, ο Τέλης αποφασίζει να κάνει μια έκθεση προς τιμή του Κίτσου, το ίδιο βράδυ που όλοι οι Πανθέοι θα μαζευτούν για τελευταία φορά στο αρχοντικό της Κηφισιάς για να αποχαιρετίσουν το σπίτι που μεγάλωσαν, αφού αυτό επιτάσσεται από τους Γερμανούς. Όπως μας συστήθηκαν όλοι οι Πανθέοι, στην αρχή της ιστορίας, μαζεμένοι για να δώσουν το ύστατο αντίο στον Βλάση Πανθέο, έτσι και τώρα, μαζεύονται για μια τελευταία φορά για να μας αποχαιρετίσουν. Και όπως η Μάρμω, γνώρισε τον μεγάλο της έρωτα μπροστά από έναν πίνακα, έτσι και τώρα θα πει «εις το επανιδείν» στη μεγάλη της αγάπη…

