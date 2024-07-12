Η Άντζελα Δημητρίου ευχήθηκε στην κόρη της τραγουδώντας «Είμαι εδώ»

Στις 11 Ιουλίου, δηλαδή χθες, γιόρταζε η Όλγα Κιουρτσάκη, η μοναχοκόρη της Άντζελας Δημητρίου, και αυτή η γιορτή ήταν κατά κάποιο τρόπο η πιο σημαντική και για τις δύο, αφού το ξεκίνημα αυτής της χρονιάς τις βρήκε να μην μιλάνε μεταξύ τους, μετά από έναν άγριο καυγά στην περιοδεία της Άντζελας Δημητρίου στην Αμερική.

Και πέρασαν μήνες μέχρι να καταφέρουν μάνα και κόρη να αφήσουν πίσω τους όσα τις πλήγωσαν και τις δύο και πια ανήκουν στο παρελθόν.

Η Άντζελα ανεβοκατεβαίνει από το σπίτι της στο σπίτι της κόρης της για να βλέπει τόσο εκείνη, όσο και την εγγονή της, που θα πάρει το όνομα Μιχαέλα Αγγελική, τρώνε μαζί, πάνε τη μικρή στην παιδική χαρά και όλα είναι όπως παλιά.

Και χθες η Άντζελα, λίγο πριν από την εκπνοή της ημέρας της γιορτής της «Ολγίτσας» της, βρήκε έναν διαφορετικό τρόπο να της ευχηθεί. Με ένα βίντεο από δεκάδες στιγμές της ζωής τους, από τότε που ήταν μικρό κοριτσάκι ως και σήμερα, «ντυμένο» με το δικό της τραγούδι, που στην περίπτωσή τους και μετά από όσα πέρασαν έχει άλλο και πολύ δυνατό νόημα: «Είμαι εδώ».

Για την ιστορία οι στίχοι του τραγουδιού λένε:

Είμαι εδώ υπάρχω όπου υπάρχεις

Για σένα ζω

Είμαι εδώ αντέχω αφού αντέχεις

Για σένα τραγουδώ

Είμαι εδώ κι όσα με λόγια δεν μπορώ να πω

Εγώ στα τραγουδώ είμαι εδώ

Κι αν είσαι δρόμος που δεν έχει γυρισμό

Πάνω του περπάτησα κι ακόμα περπατώ

Κι αν είσαι δρόμος που δεν έχει γυρισμό

Εγώ σ' αγάπησα κι ακόμα σ' αγαπώ

Είμαι εδώ πονάω όταν πονάς

Καρδιοχτυπώ

Είμαι εδώ και πάω όπου πας

Παντού σ' ακολουθώ

Είμαι εδώ κι αν με οδηγείς σ' απέραντο κενό

Εγώ σ' ακολουθώ είμαι εδώ

Κι αν είσαι δρόμος που δεν έχει γυρισμό

Πάνω του περπάτησα κι ακόμα περπατώ

Κι αν είσαι δρόμος που δεν έχει γυρισμό

Εγώ σ' αγάπησα κι ακόμα σ' αγαπώ





