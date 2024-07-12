O IShowSpeed, ο διάσημος YouTuber που επισκέφτηκε πρόσφατα τη χώρα μας και προκάλεσε πανδαιμόνιο στην Αθήνα, καθώς εκατοντάδες νεαροί κατέκλυσαν το κέντρο της πρωτεύουσας μόλις αντιλήφθηκαν την παρουσία του, συνεχίζει την περιοδεία του στην Ευρώπη.

Γνωστός για τα ακραία ξεσπάσματά του στα «streams» -θα μπορούσες να το πεις και «γάβγισμα»- έχει εκτιμώμενη καθαρή αξία, περίπου, 10 εκατ. δολάρια το 2024, σύμφωνα με το ComingSoon και το Sportskeeda. Η κύρια πηγή εσόδων του 19χρονου, κατά κόσμον Darren Watkins Jr,. είναι το κανάλι του στο YouTube, το οποίο έχει πάνω από 26 εκατ. συνδρομητές!

Ο διάσημος YouTuber συλλέγει σημαντικά έσοδα από διαφημίσεις, χορηγίες και συνδρομές με περίπου 4 εκατ. δολάρια ετησίως, από τον τζίρο του να προέρχονται αποκλειστικά και μόνο από το YouTube! Εννοείται πως βγάζει χρήματα και από άλλες πλατφόρμες όπως το Spotify, όπου μετρά πάνω από 1 εκατ. μηνιαίους ακροατές. Επίσης, επωφελείται οικονομικά και από τα social media, καθώς αμείβεται αδρά για αναρτήσεις σε TikTok και Instagram. Mάλιστα, σύμφωνα διεθνή ΜΜΕ μπορεί να βγάλει έως και 15.000 δολάρια ανά post στο TikTok και 50.000 δολάρια στο ΙG.

Η επίσκεψή του πριν από λίγες ημέρες στη χώρα μας προκάλεσε φρενίτιδα στους νέους, οι οποίοι κυριολεκτικά τον «κυνηγούσαν» και δεν τον άφησαν ήσυχο ούτε λεπτό. Έφτασε στο σημείο να καλέσει το 100 για να μπορέσει να μετακινηθεί με το αυτοκίνητό του! Ζωγράφισε, έπαιξε... ξύλο για πλάκα και δοκίμασε πιτόγυρο αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι το τουρκικό κεμπάπ είναι καλύτερο. Στο καλό... IShowSpeed.

