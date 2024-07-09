«Οι Πανθέοι»: Ο Μαρμάρης επιστρέφει πιο επικίνδυνος από ποτέ

Τα δύσκολα δεν έχουν περάσει ούτε για τους ήρωες ούτε για την Ελλάδα. Η εισβολή των Γερμανών φέρνει ξανά στο προσκήνιο τη μεγαλύτερη απειλή της οικογένειας στο νέο επεισόδιο της δραματικής σειράς του ΣΚΑΪ, «Οι Πανθέοι», σήμερα στις 18.40.

Ο Ανδρέας κάνει τη δυσκολότερη επέμβαση που έχει επιχειρήσει να κάνει ποτέ ως γιατρός. Έχει στα χέρια του τη ζωή του Κίτσου, ενώ γνωρίζει πως αν καταφέρει να τον σώσει θα χάσει μια για πάντα τη Μάρμω. Κι ενώ η αγωνία για την έκβαση του χειρουργείου είναι στο κατακόρυφο, ένα ακόμα μεγαλύτερο κακό απλώνεται σε όλη την Ελλάδα. Οι Γερμανοί εισβάλλουν στην Ελλάδα! Κάποιες μέρες μετά, όλα έχουν πάρει τον χειρότερο δρόμο. Ναζιστικές σημαίες κυματίζουν στην πρωτεύουσα και η χώρα μπαίνει σε νέες περιπέτειες. Παράλληλα, ο Στάθης επιστρέφει ψάχνοντας να βρει τη Ματούλα και τον γιο του, ενώ ο Θωμάς έρχεται αντιμέτωπος με τα συναισθήματά του για την Κατερίνα. Η κυβέρνηση Τσολάκογλου, καθ’ υπόδειξη των Γερμανών, προχωράει σε συλλήψεις υπουργών του Μεταξά, ανάμεσα στους οποίους βρίσκεται και ο Ανδρέας. Το ξενοδοχείο της Νίνας επιτάσσεται από τους Γερμανούς οι οποίοι έχουν μαζί τους έναν παλιό "κακό" γνώριμο όλων των ηρώων μας...

«ΟΙ ΠΑΝΘΕΟΙ»

Πρωταγωνιστούν: Κάτια Δανδουλάκη (Χρυσοστόμη Πανθέου), Αιμίλιος Χειλάκης (Ανδρέας Πανθέος), Μελία Κράιλινγκ (Μάρμω Πανθέου), Μιχάλης Σαράντης (Κίτσος Γαλάτης), Νίκος Χατζόπουλος (Ισίδωρος Πανθέος), Θανάσης Κουρλαμπάς (Φάνης Πανθέος), Πηνελόπη Πιτσούλη (Ιλαρία), Μαρία Αλιφέρη (Καλή), Κόρα Καρβούνη (Νίνα Αυγουστάκη), Σπύρος Σταμούλης (Στάθης Μονογιός), Μιχάλης Συριόπουλος (Γιάννης Μαρμάρης), Αθηνά Μαξίμου (Μερόπη Μονογιού), Κώστας Φιλλίπογλου (Ιορδάνης Βαλλίδης), Παντελής Δεντάκης (Λουκάς Αυγουστάκης), Σμαράγδα Αδαμοπούλου (Ματούλα Γκανά), Χριστίνα Αλεξανιάν (Βέτα Πανθέου), Ελένη Καρακάση (Σεβαστή), Αλέξανδρος Μούκανος (Χρυσίνας), Γιάννης Δεγαΐτης (Μεταξάς), Ιζαμπέλλα Μπαλτσαβιά (Πέλλα Γκανά), Βίκυ Διαμαντοπούλου (Θάλεια Μονογιού), Κωνσταντίνος Γαβαλάς (Τέλης Βαλέριος), Κώστας Κονταράτος (Παναγής), Εύα Σιμάτου (Σοφία Στρατηγού), Χρήστος Φωτίδης (Ιγνάτιος), Αρετή Τίλη (Αλέκα Βαλλίδη), Ιφιγένεια Καραμήτρου (Λιάνα Πανθέου), Γιάννης Κατσιμίχας (Θωμάς Πανθέος), Θανάσης Ισιδώρου (Στέφανος Χρυσίνας), Κωνσταντίνος Ελματζίογλου (Ηλίας Γαζής), Γιάννης Ίτσιος (Δημήτρης), Αντώνης Στάμος (Μήτρος), Νίκος Βατικιώτης (Λάμπρος), Τάσος Τσουκάλης (Βρασίδης), Κρυσταλλία Κεφαλούδη (Μαριάννα), Ήρα Ρόκου (Βάλια), Βάλλια Παπαδάκη (Ουρανία), Μανώλης Γκίνης (Σπίρτος)

Πηγή: skai.gr

