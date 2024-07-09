Σασμός: Οι πρωταγωνιστές αποχαιρετούν τη σειρά με αποκαλύψεις και backstage

Η σειρά του Alpha που ειδικά τα πρώτα δύο χρόνια της προβολής της σάρωσε στις τηλεθέασεις και σε αυτόν τον τρίτο χρόνο κράτησε υψηλά νούμερα σχεδόν καθ’ όλη τη διάρκεια της τηλεοπτικής σεζόν έριξε αυλαία, ίσως όχι όπως θα περίμεναν οι τηλεθεατές της, αλλά με ένα γλέντι θα το έλεγε κανείς και λύτρωση.

Η συγκίνηση όλων για το τέλος της σειράς μεγάλη και κάποιοι από τους πρωταγωνιστές είπαν το δικό τους αντίο στους ήρωές τους μέσω Social.

