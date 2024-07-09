Δύο καλλιτέχνες στα Χάμπτονς μετέτρεψαν την φωτογραφία σύλληψης του Τζάστιν Τίμπερλεϊκ σε έργο τέχνης εμπνευσμένο από τον Άντι Γουόρχολ.

Διακοσμητής εσωτερικών χώρων και ζωγράφος ο Robert Lohman συνεργάστηκε με την φίλη του, φωτογράφο, Mary Godfrey και κυκλοφόρησαν μια περιορισμένης έκδοσης σειρά εκτύπωσης inkjet σε καμβά με τη φωτογραφία που δεν θα θέλει ο σταρ να θυμάται. Μέσα σε λίγες ημέρες όχι μόνο κατάφερε να προσελκύσει το ενδιαφέρον των κατοίκων αλλά κοντεύει να εξαντληθεί.

«Εξαφανίζεται από τα ράφια» αναφέρει ο δημιουργός του, Robert Lohman. «Πλέον δουλεύουμε σκληρά για να καλύψουμε τις παραγγελίες που φτάνουν!».

Σημειώνεται ότι ο τραγουδιστής συνελήφθη με την κατηγορία ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ στο Σαγκ Χάρμπορ της Νέας Υόρκης, το βράδυ της Δευτέρας, 17 Ιουνίου. Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα ο Τίμπερλεϊκ πέρασε χωρίς να σταματήσει με το αυτοκίνητό του μια πινακίδα STOP, ενώ ο αστυνομικός δήλωσε ότι ήταν «σε κατάσταση μέθης».

«Όταν είδα για πρώτη φορά την εικόνα του Τίμπερλεϊκ, είπα, ‘είναι εμβληματική'. Και ένιωσα την ανάγκη να την εξελίξω», δήλωσε στο Artnet News, ο δημιουργός. «Η ιδιοφυΐα του Γουόρχολ ήταν να γνωρίζει ποιες εικόνες θα μπορούσαν να αιχμαλωτίσουν μια στιγμή στο χρόνο και η φωτογραφία του Τζάστιν μου φάνηκε ότι κάνει αυτό ακριβώς. Σκέφτηκα ότι άξιζε την προσέγγιση του Γουόρχολ και πιστεύω ότι θα συμφωνούσε», συμπλήρωσε.

Το πορτρέτο, το οποίο κυκλοφορεί σε τέσσερις εκδοχές, έχει τον τίτλο «Tuesday Night Out Featuring Justin Timberlake» και πωλείται στην γκαλερί Romany Kramoris Gallery στο Σαγκ Χάρμπορ για 520 δολάρια. Βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το American Hotel, εκεί όπου δείπνησε ο τραγουδιστής νωρίτερα το βράδυ της σύλληψης.

«Ο κόσμος κάνει ουρά για να βγάλει φωτογραφίες από το παράθυρο. Δεχόμαστε τηλεφωνήματα από όλο τον κόσμο, καθώς και από όλες τις πολιτείες των ΗΠΑ», ανέφερε η ιδιοκτήτρια της γκαλερί. «Είναι μια στιγμή στην ιστορία, μια στιγμή στο χρόνο. Ο κόσμος ταυτίζεται με τον Τίμπερλεϊκ και κατά μία έννοια λυπάται για αυτό που συνέβη, όπως κι εγώ».

«Αν συνεχίσει να είναι δημοφιλές θα ψάξουμε και άλλους χρωματισμούς- ακριβώς όπως έκανε ο Γουόρχολ», κατέληξε ο Lohman, ενώ υποσχέθηκε ότι η τιμή δεν θα αλλάξει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

