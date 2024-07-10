Μαρία Μπεκατώρου: Mε Balmain μαγιό που τα άξιζε τα λεφτά του

Η Μαρία Μπεκατώρου με την ολοκλήρωση της φετινής τηλεοπτικής σεζόν ξεκίνησε τις καλοκαιρινές της διακοπές περνώντας πρώτα από την αγαπημένη της Σύρο και μετά από την επίσης αγαπημένη της Μεσσηνία.

Και επέστρεψε για να βρεθεί στο πλευρό του κουμπάρου και στενού της φίλου Αντώνη Ρέμου και φυσικά της κολλητής της Υβόννης Μπόσνιακ στη συναυλία του προχθές το βράδυ στο Κατράκειο.

Με αυτά που περνάνε αυτό το διάστημα με τη δέσμευση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του από την εφορία η Μαρία που τους έχει βαφτίσει την κόρη τους Ελένη και είναι πολύ δικός τους άνθρωπος δεν ήθελε να λείπει.

Πριν επιστρέψει όμως ανέβασε κάποιες φωτογραφίες από την απόδραση που έκανε στην πανέμορφη Μεσσηνία με την ίδια να είναι στα καλύτερά της. Με άψογη σιλουέτα κι ένα μαγιό που την κολάκευε πολύ.

Διαβάστε περισσότερα στο womenonly.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.