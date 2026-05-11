Οι Metallica υποκλίθηκαν στο ελληνικό κοινό μετά την ιστορική βραδιά στο ΟΑΚΑ.

Με μια ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό τους στο Instagram, ευχαρίστησαν τους 90.000 και πλέον θεατές που κατέκλυσαν το στάδιο το Σάββατο, τονίζοντας πως η ενέργεια που εισέπραξαν ήταν πρωτοφανής. Μάλιστα, η προσέλευση αυτή σημείωσε νέο ρεκόρ, αποδεικνύοντας τη μοναδική σχέση της μπάντας με τους Έλληνες fans.

«Ουάου!! Ένα τεράστιο ευχαριστώ στην οικογένεια των Metallica στην Ελλάδα που σημείωσε νέο ρεκόρ προσέλευσης το βράδυ του Σαββάτου στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας!», έγραψε το θρυλικό συγκρότημα.

«Περισσότεροι από 90.000 από εσάς γεμίσατε το στάδιο και πιστέψτε μας, το νιώσαμε! Δεν θα μπορούσαμε να σκεφτούμε καλύτερο τρόπο για να ξεκινήσει αυτό το σκέλος της παγκόσμιας περιοδείας #M72», πρόσθεσε, ενώ η ανάρτηση συνοδεύτηκε με ένα εντυπωσιακό στιγμιότυπο από τη συναυλία.

Πηγή: skai.gr

