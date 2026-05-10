Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών βρέθηκε στο επίκεντρο της διεθνούς μουσικής επικαιρότητας με αφορμή την επιστροφή των Metallica στην Ελλάδα, έπειτα από 16 χρόνια, φιλοξενώντας μία από τις μεγαλύτερες και τεχνικά αρτιότερες παραγωγές που έχουν παρουσιαστεί ποτέ στη χώρα. Η επιλογή του ΟΑΚΑ ως πρώτου σταθμού της παγκόσμιας περιοδείας «M72 World Tour» ανέδειξε όχι μόνο τη στρατηγική σημασία της Αθήνας στον διεθνή συναυλιακό χάρτη, αλλά και τις δυνατότητες του Ολυμπιακού Συγκροτήματος να υποστηρίξει διοργανώσεις εξαιρετικά υψηλών απαιτήσεων, αντίστοιχες με εκείνες κορυφαίων σταδίων της Ευρώπης και της Αμερικής.

Για περισσότερες από δώδεκα ημέρες, το ΟΑΚΑ μετατράπηκε σε ένα τεράστιο επιχειρησιακό και τεχνικό κέντρο, όπου χιλιάδες εργαζόμενοι απασχολήθηκαν σε 24ωρη βάση για την εγκατάσταση της παραγωγής. Η προετοιμασία περιλάμβανε σύνθετες τεχνικές εργασίες, ειδικές κατασκευές, ενισχύσεις υποδομών και αυστηρό σχεδιασμό ασφαλείας, προκειμένου να υποστηριχθεί η μεγαλύτερη σκηνική εγκατάσταση που έχει στηθεί έως σήμερα σε ελληνικό στάδιο. Περισσότεροι από 3.000 τεχνικοί, μηχανικοί, riggers, ηλεκτρολόγοι, ηχολήπτες και εξειδικευμένα συνεργεία από πολλές χώρες συνεργάστηκαν για την υλοποίηση του εγχειρήματος, μετατρέποντας το Ολυμπιακό Στάδιο σε έναν πλήρως σύγχρονο συναυλιακό χώρο διεθνών προδιαγραφών.

Η μεταφορά του εξοπλισμού πραγματοποιήθηκε με 87 διπλές νταλίκες που έφθασαν στην Αθήνα από την Ολλανδία, μεταφέροντας εκατοντάδες τόνους υλικοτεχνικής υποδομής. Στο εσωτερικό του ΟΑΚΑ εγκαταστάθηκε η πλήρης παραγωγή της περιοδείας M72, συμπεριλαμβανομένης της εντυπωσιακής κυκλικής σκηνής 360 μοιρών, των προηγμένων ηχητικών συστημάτων υψηλής πιστότητας, των γιγαντοοθονών τελευταίας γενιάς και των αυτοματοποιημένων φωτιστικών μηχανισμών, στοιχεία που απαιτούν απόλυτη ακρίβεια και εξειδικευμένο συντονισμό για την ασφαλή λειτουργία τους.

Παράλληλα, ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στη λειτουργική και επιχειρησιακή υποστήριξη του χώρου. Στο ΟΑΚΑ αναπτύχθηκαν ειδικές εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης προσωπικού, χώροι σίτισης και υποδομές φιλοξενίας συνεργείων, ενώ εκτεταμένο σχέδιο ασφαλείας εφαρμόστηκε σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, την Πυροσβεστική Υπηρεσία και το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, με στόχο την ομαλή διαχείριση δεκάδων χιλιάδων θεατών και εργαζομένων.

Η διοργάνωση αποτέλεσε, παράλληλα, σημαντική δοκιμασία αλλά και ισχυρή επιβεβαίωση των δυνατοτήτων του ΟΑΚΑ να φιλοξενεί σύνθετα γεγονότα παγκόσμιας κλίμακας. Παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν ότι η επιτυχής υλοποίηση της συναυλίας των Metallica δημιουργεί νέα δεδομένα για τη διεκδίκηση ακόμη μεγαλύτερων διεθνών παραγωγών στο μέλλον, ενισχύοντας τον ρόλο της Αθήνας ως περιφερειακού κόμβου μεγάλων πολιτιστικών και ψυχαγωγικών διοργανώσεων.

Η ενημέρωση από τον Συντονιστή Γενικό Διευθυντή του ΟΑΚΑ, Κωνσταντίνο Χαλιορή:

«Η επιστροφή των Metallica στην Ελλάδα μετά από 16 ολόκληρα χρόνια δεν αποτέλεσε απλώς μια συναυλία, αποτέλεσε ένα από τα μεγαλύτερα μουσικά και τεχνικά εγχειρήματα που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ στη χώρα. Η Αθήνα και το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών (ΟΑΚΑ) επιλέχθηκαν ως ο πρώτος σταθμός της παγκόσμιας περιοδείας “M72 World Tour”, γεγονός που ανέδειξε τη σημασία της Ελλάδας στον διεθνή συναυλιακό χάρτη.

Η προετοιμασία της παραγωγής ξεκίνησε μήνες πριν από την άφιξη του συγκροτήματος, μέσα από έναν πολυσύνθετο σχεδιασμό που περιλάμβανε τεχνικές μελέτες, ζητήματα ασφάλειας, μεταφορές βαρέος εξοπλισμού, φιλοξενία προσωπικού και συντονισμό εκατοντάδων συνεργείων. Περισσότεροι από 3.000 εργαζόμενοι απασχολήθηκαν επί 12 συνεχόμενες ημέρες, σε 24ωρη λειτουργία, ώστε να στηθεί η μεγαλύτερη και τεχνολογικά αρτιότερη σκηνική εγκατάσταση που έχει παρουσιαστεί ποτέ στην Ελλάδα.

Η μεταφορά του εξοπλισμού πραγματοποιήθηκε με 87 διπλές νταλίκες που ταξίδεψαν από την Ολλανδία, μεταφέροντας εκατοντάδες τόνους υλικοτεχνικής υποδομής. Το σύστημα παραγωγής της M72 περιοδείας θεωρείται ένα από τα πλέον εξελιγμένα στον κόσμο, με ειδικά σχεδιασμένη κυκλική σκηνή 360 μοιρών, προηγμένα ηχητικά arrays υψηλής πιστότητας, γιγαντοοθόνες τελευταίας γενιάς, αυτοματοποιημένα φωτιστικά συστήματα και σύνθετες μηχανικές κατασκευές που απαιτούν απόλυτη ακρίβεια στην εγκατάσταση και λειτουργία τους.

Για πρώτη φορά παρουσιάστηκε στην Ελλάδα ο πλήρης εξοπλισμός της M72 World Tour, δίνοντας τη δυνατότητα στο κοινό να βιώσει μια παραγωγή αντίστοιχη με εκείνες των μεγαλύτερων σταδίων της Ευρώπης και της Αμερικής. Η τεχνική αρτιότητα της διοργάνωσης απαίτησε τη συνεργασία εξειδικευμένων μηχανικών, riggers, ηλεκτρολόγων, ηχοληπτών, φωτιστών και τεχνικών ασφαλείας από πολλές χώρες.

Παράλληλα, δημιουργήθηκαν ειδικές εγκαταστάσεις σίτισης για την εξυπηρέτηση των συνεργατών και των εργαζομένων, ενώ χιλιάδες άτομα προσωπικού ασφαλείας, καθαριότητας και υποστήριξης εργάστηκαν συντονισμένα με την Ελληνική Αστυνομία, την Πυροσβεστική Υπηρεσία και το ΕΚΑΒ, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της διοργάνωσης.

Η διοργάνωση είχε και τεράστιο αποτύπωμα στον τουρισμό και την οικονομία της Αθήνας. Περισσότερες από 22.000 κρατήσεις σε ξενοδοχεία και καταλύματα πραγματοποιήθηκαν για τη φιλοξενία των φίλων του συγκροτήματος που ταξίδεψαν από κάθε γωνιά της Ελλάδας αλλά και από το εξωτερικό, μετατρέποντας το διήμερο της συναυλίας σε ένα διεθνές μουσικό γεγονός υψηλής προβολής για τη χώρα.

Η επιστροφή των Metallica στην Αθήνα δεν ήταν μόνο μια ιστορική συναυλία. Ήταν μια κορυφαία παραγωγή παγκόσμιων προδιαγραφών, αποτέλεσμα πολύμηνης προετοιμασίας, τεχνικής υπεροχής και άψογου συντονισμού, που απέδειξε πως η Ελλάδα μπορεί να φιλοξενήσει διοργανώσεις αντίστοιχες των μεγαλύτερων μουσικών γεγονότων του κόσμου».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

