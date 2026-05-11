Νέος πονοκέφαλος για τη Eurovision: Τρεις χώρες εκτός τηλεοπτικής μετάδοσης

Οι δημόσιοι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς της Ισπανίας, της Ιρλανδίας και της Σλοβενίας ανακοίνωσαν ότι δεν θα μεταδώσουν τον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, του οποίου ο τελικός θα λάβει χώρα το Σάββατο, λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ.

Ο σλοβένικος όμιλος RTV ανακοίνωσε ότι αντ’ αυτού θα μεταδώσει ένα πρόγραμμα αφιερωμένο στους Παλαιστίνιους, το ισπανικό RTVE έχει προγραμματίσει τη μετάδοση μιας μουσικής εκδήλωσης που δεν συνδέεται με τη Eurovision και το ιρλανδικό δημόσιο δίκτυο ενός επεισοδίου τηλεοπτικής σειράς.

Πηγή: skai.gr

