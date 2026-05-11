Metallica στο ΟΑΚΑ: Πώς σχολίασαν οι Τρύπες τη διασκευή του «Δεν χωράς πουθενά»

Μία από τις πολυσυζητημένες στιγμές της εμφάνισης των Metallica στο ΟΑΚΑ ήταν η επιλογή των Robert Trujillo και Kirk Hammett να ερμηνεύσουν το εμβληματικό «Δεν χωράς πουθενά» από τις «Τρύπες».

Δείτε βίντεο από τα social media:

Οι Metallica στο Oaka Stadium χθες, 80.000 άνθρωποι θαύμαζαν, ειδικά όταν έπαιξαν Zorba και δεω χωράς πουθενά από Τρύπες 📢🎸🎸 pic.twitter.com/seuu2ON304 — LazanaMarilena (@LazanaMarilena) May 10, 2026

Την Κυριακή, ο Μπάμπης Παπαδόπουλος και ο Γιώργος Καρράς, μέλη της ροκ μπάντας, σχολίασαν με αναρτήσεις τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την επιλογή των Metallica να τιμήσουν την ελληνική ροκ σκηνή.

«Οι Metallica στη συναυλία τους στο ΟΑΚΑ επέλεξαν να παίξουν δύο ελληνικά κομμάτια για να ευχαριστήσουν το κοινό που τους τίμησε με την παρουσία του. Ένα από τα δύο ήταν ένα δικό μας, από τις Τρύπες. Δεν το έκαναν για να δείξουν ότι παίζουν τα πάντα τέλεια. Δεν έχουν ανάγκη να αποδείξουν αν μπορούν να παίξουν "καλά" αυτά τα κομμάτια», έγραψε αρχικά στο Facebook ο Μπάμπης Παπαδόπουλος, βασικός κιθαρίστας του συγκροτήματος από το 1984 μέχρι τη διάλυσή του, προσθέτοντας:

«Έχουν αποδείξει την αξία τους μέσα από την πολύχρονη πετυχημένη πορεία τους και μέσα από τη δισκογραφία τους που έχει παγκόσμια αποδοχή. Όλα τα άλλα είναι κουβέντες καφενείου των σόσιαλ. Η ανταπόκριση του κοινού έδειξε ότι σαν καλοί επαγγελματίες ξέρουν να το ικανοποιούν. Προσωπικά, χαίρομαι που ένα τραγούδι που συμμετείχα δημιουργικά όπως το "Δεν χωράς πουθενά" αποδεικνύεται ότι έχει μείνει στην ιστορία της σύγχρονης ελληνικής μουσικής».

Σημειώνεται ότι το τραγούδι «Δεν Χωράς Πουθενά» κυκλοφόρησε το 1993.

«Χτες στο ΟΑΚΑ συνέβη ένα ωραίο μικρό μπέρδεμα πραγματικότητας. 80.000 άνθρωποι να τραγουδάνε το "Δεν Χωράς Πουθενά" μαζί με τους Metallica. Ποιος να το φανταζόταν;», σημείωσε με τη σειρά του, ο μπασίστας και συνιδρυτής του συγκροτήματος Γιώργος Καρράς σε ανάρτησή του στο Instagram.

«Το ωραίο με τα τραγούδια είναι ότι κάποια στιγμή σταματάνε να ανήκουν σε αυτούς που τα έγραψαν και πάνε όπου θέλουν. Και χτες πήγαν πολύ μακριά. Σεβασμός στους Metallica που το τόλμησαν με τον δικό τους τρόπο και κυρίως στον κόσμο που το έκανε δικό του από την πρώτη νότα. Τελικά… κάπου χωράμε όλοι», κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

