Mικροδονήσεις στο έδαφος κατέγραψε σεισμογράφος του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών κατά τη χθεσινή συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ.

Οι συγχρονισμένες κινήσεις των πάνω από 80.000 θεατών που παρακολούθησαν με πάθος τη συναυλία, προκάλεσε μικροδονήσεις στο Ολυμπιακό Στάδιο.

Ποτε δεν κατάλαβα γιατί τόση κριτική,πέρασαν καλά και το έβγαλαν στην σκηνή, έπαιξαν άψογα, επαγγελματικά, αναρωτήθηκαν γιατί δεν ήρθαν εδώ και 16 χρόνια. Εμείς περάσαμε υπέροχα, κάποιοι ελπίζοντας να ακούσουμε το Fade to black άλλοι το Fuel. #METALLICA pic.twitter.com/oc7SONgxOh — Dimitriosp (@deltadrum1) May 9, 2026

«Το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών παρακολουθεί με σεισμογράφο τη σημερινή συναυλία των Metallica στο Ολυμπιακό Στάδιο Αθηνών (ΟΑΚΑ), εξετάζοντας αν η μαζική και συγχρονισμένη κίνηση δεκάδων χιλιάδων θεατών μπορεί να δημιουργήσει μετρήσιμες μικροδονήσεις στο έδαφος», ανέφερε το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών σε ανάρτησή του.

«Τα τελευταία χρόνια, παρόμοια φαινόμενα έχουν καταγραφεί σε μεγάλες συναυλίες διεθνώς, όπου η ενέργεια του κοινού δημιούργησε ασθενείς σεισμικές δονήσεις, γνωστές ως «concert quakes».

Η χθεσινή συναυλία αποτέλεσε μια εξαιρετική ευκαιρία για τη μελέτη αυτού του φαινομένου και στην Ελλάδα, καθώς η παρουσία δεκάδων χιλιάδων θεατών άφησε το δικό το δικό της… σεισμικό αποτύπωμα.

«Για να δούμε ποιοι θα κάνουν περισσότερο θόρυβο… οι Metallica σήμερα ή οι Iron Maiden στις 23/05;», σημειώνει το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.

Metallica, 16 yıllık aranın ardından ilk kez bu gece Yunanistan'da konser verdi. Grubun seyircilere güzel bir sürprizi oldu; "Zorba The Greek". #metallica #greece #athens pic.twitter.com/RX2ScSBkTK — Mandal Radyo (@MandalRadyo) May 9, 2026

«Σεισμός» και έξω από το ΟΑΚΑ

Την ώρα που πάνω από 80.000 άνθρωποι «χτυπιούνταν» στο ΟΑΚΑ υπό τους σκληρούς ήχους των Metallica, έξω από το στάδιο είχε στηθεί μια άλλη, παράλληλη «συναυλία».

Εκεί, από νωρίς το βράδυ είχαν συγκεντρωθεί εκατοντάδες οπαδοί του συγκροτήματος, οι οποίοι είτε δεν πρόλαβαν να βρουν το «χρυσό» εισιτήριο, είτε δεν είχαν τα χρήματα για να διαθέσουν.

Φορώντας τα Metallica μπλουζάκια τους, έχοντας μαζί τους τις μπύρες τους, κάποια σνακ και περίσσιο κέφι, έζησαν και αυτοί τη συναυλία με το ίδιο -ή και περισσότερο- πάθος, σύμφωνα με το Orange Press.

Χοροπηδούσαν στα δυνατά σημεία του live των Metallica -όπως στο Creeping Death και το Master of Puppets-, έστηναν τα δικά τους ‘mosh pits’, χόρεψαν τον «Ζορμπά», έκλεισαν τα μάτια και αγκαλιάζονταν στις μπαλάντες, όπως το Nothing Else Matters και το Unforgiven.

Άλλοι, κυρίως νεότεροι, έβρισκαν υψηλότερα σημεία να σκαρφαλώσουν, και «έκλεβαν» ματιές από τις οθόνες που είχαν στηθεί εντός του σταδίου και απολάμβαναν τα φωτορυθμικά και τις φλόγες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.