Ο Τιμωρός Δημήτρης Λάλος αγκαλιά με μια κόμπρα στο Μαρόκο

Κανονικά θα λέγαμε οτι δεν παίζεις με αυτά τα πράγματα αλλά προφανώς ο Δημήτρης Λάλος ξέρει τι κάνει. Ή τουλάχιστον έτσι νομίζει. Πάντως όπως και να έχει το λέει σίγουρα η καρδιά του και ως ρόλος και ως άνθρωπος.

Ο ηθοποιός έχει ξεκινήσει γυρίσματα για τη νέα σειρά του Alpha «Ο Τιμωρός» στην οποία πρωταγωνιστεί και μαζί με τον έτερο συμπρωταγωνιστή του, Κώστα Νικούλι ταξίδεψαν το Σάββατο για το Μαρόκο προκειμένου να πραγματοποιήσουν εκεί κάποιες σκηνές για τη σειρά.

