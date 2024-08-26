Μενεγάκη-Παντζόπουλος: Δε φαντάζεστε ποιοι κάνουν διακοπές στο Onar τους (το πρόδωσε ο Κρομμύδας)

Πασίγνωστους πελάτες είχαν αυτές τις ημέρες στο ξενοδοχείο τους στην Άνδρο η Ελένη Μενεγάκη και ο Ματτέο Παντζόπουλος.

Το πασίγνωστο μοντέλο Doutzen Kroes με τον σύντροφό της επίσης πολύ γνωστό Ολλανδό DJ James Synnery, βρέθηκαν στο Onar και μάλιστα από εκεί ο διάσημος στη χώρα του καλλιτέχνης (έχει και συγκρότημα) κυκλοφόρησε τη νέα του δισκογραφική δουλειά.

