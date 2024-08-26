Έλενα Κρεμλίδου: «Ότι και να πω, θα πέσουν να με φάνε»

Για το επάγγελμα της influencer, τη συμμετοχή της στο Survivor αλλά και τα hate comments που όπως λέει η ίδια δόξα το Θεό είναι πολλά μίλησε η Έλενα Κρεμλίδου.

Αλήθεια πόσα λεφτά έβγαλε από το reality επιβίωσης και πόσα από πελάτη στο instagram; H Mariposa απαντάει σε όλα στην διαδικτυακή εκπομπή «Τσάι με ΛεμόΝ1» στο YouTube.

«Η κάθε δουλειά έχει τις δυσκολίες της. Σε αυτή τη ζωή επιλέγεις με ποια δυσκολία θες να καταπιαστείς. Ναι, δεν σηκώνομαι χαράματα για να χτίσω μια οικοδομή. Ότι και να πω, θα πέσουν να με φάνε. Δεν ξέρω αν έχει σημασία να προσπαθήσεις να εξηγήσεις κάτι σε ανθρώπους που δεν θέλουν να καταλάβουν» εξηγεί η influencer και συνεχίζει:

«Αν ένας πελάτης θέλει να διαφημίσεις κάτι, έχει μια διαδικασία. Δεν είναι απλά… φέρ’ το, το βγάζω μια φωτογραφία. Αν ο καθένας το θεωρεί τόσο εύκολο, ας έρθει κι ας το κάνει. Είναι εύκολο να κράξεις. Αφού το θεωρείς τόσο εύκολο ρε φίλε, γιατί δεν παρατάς τη δουλειά σου να έρθεις να το κάνεις και να βγάλεις χρήματα;

Έχω φάει πολύ hate, δόξα το Θεό! Στην αρχή οι άντρες με γούσταραν πάρα πολύ, αλλά μετά δεν ξέρω… Μπορεί να φταίει ότι δεν ασχολήθηκα ποτέ μαζί τους; Οπότε έρχεται reverse psychology και αρχίζουν και σε μισούν; Δεν ξέρω τι περίμεναν όλοι αυτοί, ότι θα κάνουν κάτι μαζί μου; Δεν ξέρω τι περίμεναν».

