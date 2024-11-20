Κατερίνα Στικούδη: «Αυτά που έκανα, δεν μπορώ πλέον να τα κάνω»

Δύο νήπια έχει πλέον στο σπίτι η Κατερίνα Στικούδη που μετράει 15 χρόνια σχέσης με τον σύζυγό της Βαγγέλη Σερίφη. Όλα πλέον είναι αλλιώς με δύο μικρά παιδιά και οι προτεραιότητες το ίδιο. Η τραγουδίστρια και παρουσιάστρια βρέθηκε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» με αφορμή και την κυκλοφορία του νέου της τραγουδιού “Bomba” και μίλησε για όλα.

«Δεν είχα κάποια πρόταση τηλεοπτική που να μου άρεσε. Θέατρο είχα περάσει πολύ ωραία, τραγούδια βγάζουμε και άλμπουμ βγάζουμε. Αυτό που με παίρνει να κάνω και το κάνω ήδη, δεν με παίρνει να δουλεύω τους ίδιους ρυθμούς που δούλευα. Γιατί δούλευα σε τρελούς ρυθμούς» είπε αρχικά η Κατερίνα Στικούδη και συνέχισε:

«Δεν έχει να κάνει δηλαδή αν εγώ έχω κάνει το κομπόδεμα μου και έχω χειριστεί τα οικονομικά μου σωστά, είναι οι ρυθμοί που και εγώ νιώθω. Δηλαδή 2-3 συναυλίες ακόμα και τέλος για τώρα. Αυτά που έκανα δεν μπορώ πλέον να τα κάνω. My Style Rocks δεν θα ξαναέκανα σίγουρα, είναι ένας κύκλος που έκλεισε και εμένα δεν μου ταίριαξε τόσο όσο ταιριάζει σε άλλους. Η Κατερίνα πχ που την ξέρω πολλά χρόνια και την αγαπάω πολύ.

Όταν ο άλλος δουλεύει όλη μέρα, ο όρος “παρκάρω” δεν είναι ωραίος. Γιατί αν δεν έχεις παππούδες, γιαγιάδες είναι δύσκολο. Ας μην κρίνουμε τους ανθρώπους που προσπαθούν να μεγαλώσουν τα παιδιά τους».

Ενώ μίλησε και για τη σχέση της με τον σύζυγό της Βαγγέλη Σερίφη και τον γάμο τους:

«Με τον Βαγγέλη είμαστε μαζί 15 χρόνια. Στην αρχή της σχέσης μας είχαμε περάσει κρίση, και δεν μιλούσαμε για 4-5 μέρες. Δεν το έκρυβα απλά δεν το έλεγα. Με τον Βαγγέλη παντρευτήκαμε και όποιος το έμαθε, ήρθε. Είναι ξεχωριστός σε πάρα πολλά πράγματα. Ο έρωτας περνάει από το στομάχι, όταν ο άλλος έχει φαντασία και μαγειρεύει καλά, έχει φαντασία και σε άλλα πράγματα.

Στον γάμο μου εγώ πήγα τον εαυτό μου στην εκκλησία με την Mercedes του πεθερού μου. Εκείνος μου είπε, εσύ δεν έχεις ανάγκη κανέναν να σε φέρει, τα έχεις κάνει όλα μόνη σου, μπορείς να έρθεις μόνη σου στην Εκκλησία»

