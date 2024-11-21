Οι Τίγρεις δεν έχουν καταφέρει τις τελευταίες φορές να κερδίσουν στα έπαθλα φαγητού, κάτι που έχει ως αποτέλεσμα να ξεμένουν από προμήθειες. Τα προβλήματα που έχουν να αντιμετωπίσουν πλέον, πολλαπλασιάζονται. Παρά το ηθικό τους που είναι στα... τάρταρα, ο Νίνο ως αρχηγός της ομάδας, προσπαθεί να τους εμψυχώσει λέγοντας: «Η ενέργεια παίζει σημαντικό ρόλο σε μια ομάδα, όχι το σημαντικότερο», «Αν η ομάδα μου δεν με πιστεύει, μειώνεται η ικανότητα μου εκείνη τη στιγμή, η αυτοπεποίθησή παίζει τον πιο σημαντικό ρόλο». Ωστόσο, οι προσπάθειές του για να κατανείμουν σωστά το φαγητό ήταν άκαρπες.

Μια πιο αισιόδοξη νότα θέλησε να δώσει ο John για τα τεκτενόμενα στην ομάδα του: «Με την Γεωργία έχουμε που και που εντάσεις, ο Mike κάποιες στιγμές είναι στο κόσμο του,η Μαρία ενώ ήταν πολύ καλή στους στόχους, τελευταία νιώθει αποσυντονισμένη και το παραδέχθηκε και η ίδια», «Το καλό είναι ότι εγώ και ο Νίνο έχουμε το πολύ καλό mindset και αποδεχόμαστε γρήγορα τα πράγματα και προσπαθούμε να σηκώνουμε την ομάδα πάνω».

