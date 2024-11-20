William Shatner: Επιστρέφει ως Captain Kirk στη νέα συναισθηματική ταινία μικρού μήκους Star Trek

Εντυπωσιακό... Ο Γουίλιαμ Σάτνερ επιστρέφει… νέος (δηλαδή από 60 κάτι έως και 30αρης) ως «Κάπτεν Κερκ» στην καινούργια συγκινητική ταινία μικρού μήκους Star Trek.

Η μικρού μήκους ταινία, που εντυπωσιάζει με τα de-aging εφέ της, πραγματεύεται τον θάνατο, ή μάλλον τη ζωή που ανατέλλει, και ξεκινάει από εκεί που τελειώνει η ταινία Star Trek: Generations. Μόνο που τότε ο «Κερκ» ήταν... νεανίας 63 ετών, οπότε τα εντυπωσιακά ψηφιακά οπτικά εφέ ανέλαβαν δράση. Μάλιστα, ο Σάτνερ σε κάποιες σεκάνς εμφανίζεται όπως ήταν και στην τηλεοπτική σειρά της δεκαετίας του ’60, δηλαδή γύρω στα 30…

Στη μικρού μήκους ταινία υπάρχει και μια εμφάνιση έκπληξη (ίσως όχι και τόσο…) που «ραγίζει καρδιές». Για τον συγκεκριμένο χαρακτήρα επιστρατεύτηκε επίσης η τεχνολογία των ψηφιακών εφέ.



Το φιλμ έκαναν πραγματικότητα το Roddenberry Archive, που έχει τα δικαιώματα του franchise, και η εταιρεία ειδικών εφέ OTOY.

«Η διαδικασία de-aging αφαιρεί χρόνια από το πρόσωπό σου, έτσι ώστε σε μια ταινία μπορείς να δείχνεις 10, 20, 30 , 50 χρόνια νεότερος από ό,τι είσαι» σχολίασε ο Σάτνερ.

Πηγή: skai.gr

