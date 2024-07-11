Λογαριασμός
Αλεξάνδρα Παναγιώταρου-Φίλιππος Τσαγκρίδης: Είναι ζευγάρι; Τι λένε οι ίδιοι!

Αυτά κι αν είναι νέα!

Έντονα κυκλοφορεί τις τελευταίες μέρες η φήμη που θέλει την Αλεξάνδρα Παναγιώταρου να είναι ζευγάρι με τον Φίλιππο Τσαγκρίδη.

Μια φωτογραφία της Αλεξάνδρας στο πρόσφατο ταξίδι της στη Μύκονο που δείχνει εκτός από την ασορτί LV βαλίτσα με τις παντόφλες της και το άψογο mani και pedi κι ένα ζευγάρι αντρικά πόδια με επίσης επώνυμα αθλητικά και ένα ακριβό χακί ρολόι σε ένα χέρι, άναψαν φωτιές.

Παναγιώταρου ποστ με αντρικά πόδια

Ποιός ήταν μαζί με την Αλεξάνδρα στη Μύκονο. Όχι πως ενδιαφέρει κανέναν. Ελεύθεροι είναι και οι δύο μπορούν να κάνουν ότι θέλουν.

Το «Summer’s Cool» σήμερα έκανε ρεπορτάζ για το θέμα που κυκλοφορεί στα δημοσιογραφικά γραφεία και είχε την απάντηση. Τι τρέχει ανάμεσά τους; Και τι λένε οι ίδιοι;

Πηγή: womenonly

TAGS: Αλεξάνδρα Παναγιώταρου Φίλιππος Τσαγκρίδης Summer's Cool ΣΚΑΪ TV
