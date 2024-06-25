Στο πλατό του Γρηγόρη Αρναούτογλου και του «The 2Night Show» βρέθηκε χθες βράδυ ο Πέτρος Γαϊτάνος.

Ο τραγουδιστής που είναι απόλυτα συνυφασμένος με τη μεγάλη χριστιανική γιορτή του Πάσχα εξήγησε τους λόγους που ο κόσμος τον ταύτισε με αυτό. Μίλησε για τα λάθη του, τις επιλογές του αλλά και για τον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision τον οποίο αποκάλυψε πως βλέπει πάντα από παιδί.

«Βλέπω Eurovision. Από παιδάκι έβλεπα κάθε χρόνο, επειδή είναι πολύ κοντά στην τέχνη μου και σε αυτά που αγαπώ πολύ. Η Eurovision έχει κάποια στοιχεία που με βρίσκουν απολύτως αντίθετο» είπε ο Πέτρος Γαϊτάνος και συνέχισε εξηγώντας ποια είναι αυτά:

«Η εξωστρέφεια, η φιλαρέσκεια θεωρώ ότι ζημιώνουν τους νέους παρά τους ωφελούν. Επίσης, δεν μου αρέσει η τόση αναισχυντία, δεν χρειάζονται τόσο σεξουαλικές εμφανίσεις. Δεν είναι ωραίο αυτό.

Πιστεύω ότι η Eurovision θα πρέπει να παραδειγματίζει και να αναδεικνύει την εξέλιξη αυτού που λέμε καλό ευρωπαϊκό τραγούδι σε λόγο και μουσική, να αντιπροσωπεύει τους λαούς και όχι μόνο μια αγγλική τάση στη γλώσσα και στον τρόπο. Είναι σαν να βλέπουμε αγγλικά συγκροτήματα».

Σε ερώτηση του Γρηγόρη Αρναούτογλου σχετικά με το αν θα ήθελε ο ίδιος να συμμετέχει στον διαγωνισμό, ο Πέτρος Γαϊτάνος απάντησε:

«Τι σκανδαλιάρης που είσαι βρε Γρηγόρη. Δεν θα πήγαινα στην Eurovision. Αν προσπαθήσω να εκφράσω όλα αυτά που πιστεύω, θα κατευθυνθεί η κουβέντα σε πράγματα που μπορεί να σκανδαλίσουν.

Επίτρεψέ μου να σου πω κάτι που μπορεί να ακουστεί σκληρό. Οφείλω να το πω... Υπάρχει πολύ δαιμονική κατάσταση, δεν υπάρχει καλή διάθεση, άγριες φάτσες, τελετές, μαγείες, κέρατα.

Όλο αυτό το πράγμα τι χρειάζεται; Σε τι ωφελεί;».

Ενώ λίγο αργότερα αποκάλυψε πότε ήταν η τελευταία φορά που εμφανίσθηκε σε νυχτερινό κέντρο και τα λάθη που πιστεύει ότι ίσως έκανε και τον έχουν ταυτίσει όλοι με το Πάσχα:

«Έχει διάφορες αιτίες. Η μία αιτία είναι ότι είμαι ο μόνος καλλιτέχνης που ασχολείται με την εκκλησιαστική μουσική. Υπήρξε μεγάλη προβολή, ο κόσμος θέλει πολύ να με ακούει να ψάλλω. Έχουν αγοραστεί οι δίσκοι από εκατομμύρια κόσμο.

Θα μπορούσα να ρίξω και μια ευθύνη σε αυτούς τους ανθρώπους που αν ενδιαφέρονται να δουν πράγματα που έχουν μεγάλη επιτυχία. Είναι τόσο μεγάλη η προβολή που έχει γίνει το Πάσχα γιατί είναι η πιο χαρακτηρισμένη γύρω από το εκκλησιαστικό.

Και εγώ μέσα από την αυθόρμητη και αφελή διάθεσή μου γύρω από την πνευματική μου προσέγγιση ίσως παρασύρθηκα και έκανα περισσότερα πράγματα. Και αισθάνομαι ότι όλα αυτά χαρακτήρισαν λίγο περισσότερο εμένα» τόνισε ο τραγουδιστής και συνέχισε:

«Αισθάνομαι ότι ο κόσμος το θέλει και εγώ είμαι έτοιμος στο να κάνω πράγματα πιο ανάλαφρο. Παλιά είχα δουλέψει σε νυχτερινό μαγαζί. Η τελευταία φορά ήταν με τον Γιώργο Χατζηνάσιο που κάναμε και τα δύο soundtrack και ήμασταν μαζί με την Αλέξια και τον Μιχάλη Χατζηγιάννη στα πρώτα του βήματα.

Το 1991 τραγούδησα με Μητσιά, Δήμου, Αρβανιτάκη και το 1992 με Μοσχολιού, Πουλόπουλο, Σπανό, Δάντη και Αγγελόπουλο. Εγώ ένα νέο παιδί που μεγάλωσα στο χωριό μου, μαθαίνοντας το τραγούδι από αυτούς τους τραγουδιστές, έζησα το όνειρο. Τότε δουλεύαμε 6 μέρες την εβδομάδα και πραγματικά χαίρομαι και ευγνωμονώ τον Θεό που μου έδωσε την ευκαιρία να συνεργαστώ με τραγουδιστές που ήταν αξιότιμοι!».

