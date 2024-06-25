Τα γενέθλιά της είχε η Μαριτίνα Ντενίση που έγινε 24 ετών και φυσικά οι ευχές ήταν πολλές για το όμορφο κορίτσι αλλά δύο ξεχωρίζουν.

Η πρώτη φυσικά είναι από τη μαμά Μιμή Ντενίση η οποία πόσταρε δημόσια ευχές για την κορούλα της Μαριτίνα Ντενίση γράφοντας:

«Xρόνια πολλά στην Μαριτίνα μου! Στο θησαυρό και τη χαρά της ζωής μου. Έχω ζήσει μεγάλες επιτυχίες και έντονες στιγμές ευτυχίας και είμαι ευγνώμων για όλα τα καλά που μου έχει χαρίσει η ζωή.

Αλλά πάνω από όλα είμαι ευγνώμων που απέκτησα ένα τόσο καλό παιδί !! Είμαι περήφανη γι’ αυτήν και παρακολουθώ κάθε βήμα της με θαυμασμό καθώς αγωνίζεται για να προοδεύσει σε κάθε τομέα. Να σε χαιρόμαστε κοριτσάκι μου»

Μαμά και κόρη είναι πολύ δεμένες με τη Μιμή να στέκεται φρουρός στο κοριτσάκι της όποτε τη χρειάστηκε:

«Άλλαξα τη ζωή μου όταν έγινα μητέρα» έχει πει η ίδια για τον ερχομό της κόρης της στη ζωή της: «Οι πολλές έξοδοι και τα φλερτ που είχα, κοπήκαν όταν απέκτησα τη Μαριτίνα. Η κόρη μου δεν είδε άλλον άντρα να έρχεται στο σπίτι έκτος από τον Σωτήρη Πολύζο που παντρευτήκαμε. Η Μαριτίνα πίστευε ότι ήμουν κακή μητέρα και ότι έβγαινα κάθε βράδυ ενώ πήγαινα στο θέατρο. Δεν είχα ποτέ ανταγωνιστική σχέση μαζί της, ξυπνούσα το πρωί σαν τέρας και μου έλεγε τι κούκλα είσαι».

Ενώ μιλώντας για το πώς βίωσε η ίδια τη μητρότητα, η Μιμή Ντενίση πριν λίγους μήνες αποκάλυψε:

«Δεν είναι εύκολο μία γυναίκα να μεγαλώνει μόνη της ένα παιδί γιατί πρέπει να κρατά δύο ρόλους. Η Μαριτίνα ακόμη και σήμερα, μου ζητάει να είμαι πιο μαμά παρά μπαμπάς. Της είπα ότι έχει δίκιο αλλά ότι δεν υπάρχει κάποιος άλλος και πρέπει να είμαι μαμά και μπαμπάς. Άλλος δεν υπάρχει να πληρώσει το καλό σχολείο, το καλό πανεπιστήμιο, το εξωτερικό.

Της είπα την πραγματικότητα [ότι δεν είμαι η βιολογική της μητέρα] από τότε που ήταν 2 ετών. Θεωρώ ότι πρέπει να λέμε την αλήθεια για όλα τα πράγματα, για οτιδήποτε».

Ενώ αποκάλυψε και τις δύσκολες στιγμές που πέρασε η κόρη της στο σχολείο και την δική της αντίδραση:

«Υπήρχε ένα bullying προς τη Μαριτίνα επειδή ήταν η κόρη της Ντενίση που δεν της άξιζε. Έχω πάει στο σχολείο και εξήγησα σε ένα παιδάκι ότι δεν πρέπει να ενοχλεί το παιδί μου. Δεν πιστεύω στις ανύπαρκτες μαμάδες, πρέπει τα παιδιά να βλέπουν ότι η μαμά υπάρχει. Είμαι πάρα πολύ απασχολημένη αλλά δεν έχασα ποτέ τον έλεγχο της Μαριτίνας, αισθανόταν πάντα ότι ήμουν πάνω από το κεφάλι της κι ας έλειπα».

Δεν ξέρουμε τι ετοίμασε η μαμά Μιμή για τα γενέθλια της Μαριτίνας, ξέρουμε όμως ότι η πρώτη τούρτα σβήστηκε από προχθές το βράδυ και την ετοίμασε ο σύντροφος της Μαριτίνας, Ζάχος μαζί με τρυφερές ευχές για τα γενέθλιά της.

