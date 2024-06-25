Ο Χέις Κόστνερ πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στην υποκριτική με το γουέστερν «Horizon: An American Saga- Chapter 1».

Ο 15χρονος γιος του Κέβιν Κόστνερ και της Κριστίν Μπαουμγκάρτνερ βρέθηκε στην πρεμιέρα της ταινίας στο Λος Άντζελες και μίλησε για τη συνεργασία με τον πατέρα του, ο οποίος έγραψε το σενάριο μαζί με τον Τζον Σ. Μπέιρντ, ανέλαβε τον πρωταγωνιστικό ρόλο, τη σκηνοθεσία και τη παραγωγή.

«Με ''παγίδευσε''. Έπρεπε να περνάω όλη την ημέρα μαζί του, κάθε μέρα και να τον βλέπω να δουλεύει» είπε γελώντας ο Χέις και πρόσθεσε στο ΕΤ: «Πέρασα πολύ καλά, ήταν μια καταπληκτική εμπειρία. Είμαι πολύ περήφανος για τον πατέρα μου».

Σημειώνεται ότι η φιλόδοξη τετραμερή σειρά γουέστερν του Κόστνερ «Horizon: An American Saga», είναι «ένα έργο στην μεγάλη παράδοση των γουέστερν της Warner Bros. που διερευνά την Παλιά Δύση και πώς κερδήθηκε -και χάθηκε- με αίμα, ιδρώτα και δάκρυα πολλών. Διαδραματίζεται την τετραετία του Αμερικανικού Εμφυλίου Πολέμου (1861-1865) και οδηγεί το κοινό σε ένα συναισθηματικό ταξίδι μιας χώρας που είναι σε πόλεμο με τον εαυτό της».

Μαζί τους πρωταγωνιστεί ένα πολυάριθμο καστ μεταξύ των οποίων οι Σιένα Μίλερ, Σαμ Γουέρθινγκτον, Ντάνι Χιούστον και Γουίλ Πάτον.

Απαντώντας στο σχόλιο του γιου του ότι τον «παγίδευσε» ο διάσημος ηθοποιός είπε χαρακτηριστικά: «Το έκανα. Βρήκα πώς να τον έχω κοντά μου. Δεν θα είναι ξανά τόσο νέος, δεν θα είναι ξανά τόσο γλυκός και όμορφος, θα μεγαλώσει και θα γίνει ένας νεαρός άνδρας. Είναι πολύ καλός στην ταινία».

Το πρότζεκτ αποτελεί ένα στοίχημα ζωής για σχεδόν τρεις δεκαετίες για τον Κόστνερ, ο οποίος υποθήκευσε ακόμη και το σπίτι του στην Σάντα Μπάρμπαρα για να βοηθήσει στην υλοποίησή του.

Το πρώτο μέρος βγαίνει στους κινηματογράφους στις 28 Ιουνίου, το δεύτερο στις 16 Αυγούστου ενώ οι άλλες δύο ταινίες βρίσκονται αυτή τη στιγμή υπό ανάπτυξη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

