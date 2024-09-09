Ο Pepper 96.6 έφερε ξαφνικά του James στο Σύνταγμα για να παίξουν σαν μουσικοί του δρόμου

Η ιδέα της ομάδας του Pepper 96.6 να παίξουν οι James εντελώς απροειδοποίητα στο κέντρο της Αθήνας, ενθουσίασε τα μέλη του διάσημου βρετανικού συγκροτήματος.

Έτσι, το απόγευμα της Τετάρτης 4 Σεπτεμβρίου, βρέθηκαν να τραγουδούν τις μεγάλες επιτυχίες τους στο Σύνταγμα.

Όσοι τυχεροί περνούσαν εκείνη τη στιγμή από το Σύνταγμα έζησαν μοναδικές στιγμές, έχοντας ακριβώς μπροστά τους έναν από τους κορυφαίους performer παγκοσμίως, τον Tim Booth, στην πιο προσωπική συναυλία– έκπληξη του συγκροτήματος από το Μάντσεστερ.

*Photo credits: Αφροδίτη Ζαγγάνα.

Πηγή: skai.gr

