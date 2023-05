O Pedro Pascal θα παίξει στο sequel του «Μονομάχου»

Σύμφωνα με το «Deadline», βρίσκεται στο τελικό στάδιο των διαπραγματεύσεων για να εμφανιστεί στο sequel

Ο Pedro Pascal, γνωστός για τους ρόλους του στις σειρές The Mandalorian, Game of Thrones και The Last of Us, θα συμμετάσχει στο καστ της επερχόμενης ταινίας του Ridley Scott, «Gladiator 2».

Σύμφωνα με το «Deadline», βρίσκεται στο τελικό στάδιο των διαπραγματεύσεων για να εμφανιστεί στο sequel. Ο Pascal θα ενταχθεί σε ένα καστ που περιλαμβάνει ήδη την Connie Nielsen και τον Joseph Quinn, οι οποίοι προσφάτως εντάχθηκαν στο project.

