Ο παραγωγός Έντουαρντ Σκοτ επιστρέφει στο «The Young and the Restless»

Ο Aμερικανός παραγωγός καθημερινών δραματικών σειρών Έντουαρτ Σκοτ (Edward J. Scott) επιστρέφει στο «σπίτι του» στη σειρά «The Young and the Restless» (Ατίθασα Νιάτα) μετά από 14 χρόνια παρουσίας στο σίριαλ «The Bold and the Beautiful» (Τόλμη και Γοητεία).

Ο Σκοτ θα υπηρετήσει ως επικεφαλής παραγωγός στο Y&R. Έχει αποσπάσει επτά βραβεία Daytime Emmy και έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη των δύο σειρών για σχεδόν πέντε δεκαετίες.

Ξεκίνησε τη συνεργασία του με την Bell-Phillip Television Productions το 1976, όταν εντάχθηκε στο «The Young and The Restless» ως βοηθός παραγωγού. Γρήγορα έφτασε στην κορυφή και υπηρέτησε ως εκτελεστικός παραγωγός της σειράς μέχρι το 2007.

Στη συνέχεια βρέθηκε στο «Days of Our Lives» ως συν-εκτελεστικός παραγωγός πριν επιστρέψει στην Bell-Phillip το 2010 για να υπηρετήσει ως επιβλέπων παραγωγός στο «The Bold and the Beautiful» από το 2010 έως σήμερα.

EXCLUSIVE: Edward J. Scott is going home: the longtime daytime drama producer is returning to ‘The Young & The Restless’ after a 14-year stint at ‘The Bold and the Beautiful.’



Scott will serve as a senior producer at Y&R https://t.co/0BkVzU66lG — Deadline (@DEADLINE) October 9, 2024

«Η καθημερινή σειρά στην τηλεόραση είναι μία σκληρή δουλειά» δήλωσε στην 51η ετήσια απονομή των Daytime Emmy η σύζυγός του, Μέλοντι Τόμας Σκοτ (Melody Thomas Scott) η οποία εξακολουθεί να πρωταγωνιστεί ως Nikki Newman στο «The Young and the Restless».

«Ο Έντουαρτ και εγώ ανυπομονούμε να συμβάλουμε από την πλευρά μας στη συνέχιση της επιτυχημένης παράδοσης της μεγάλης αμερικανικής σαπουνόπερας» πρόσθεσε.

Σύμφωνα με το Deadline, η σειρά «The Young and the Restless» δημιουργήθηκε από τον Γουίλιαμ Μπελ (William J. Bell) και τη σύζυγό του Λι Φίλιπ και έκανε πρεμιέρα στο CBS στις 26 Μαρτίου 1973, ενώ το «Τhe Bold and the Beautiful γράφτηκε από τους ίδιους και βγήκε στον τηλεοπτικό αέρα τον Μάρτιο του 1987. Το 2022 γιόρτασε 35 χρόνια συνεχούς προβολής έχοντας ξεπεράσει τα 9000 επεισόδια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

