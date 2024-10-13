Κώστας Τσουρός: Η αποκάλυψη για τον εμμονικό θαυμαστή της Σκορδά που έψαχνε να τον σκοτώσει

Και αυτά δε συμβαίνουν μόνο στο εξωτερικό. Και μπορεί στην Ελλάδα να μην συνηθίζουν οι επώνυμοι να δημοσιοποιούν τέτοια θέματα –οι περισσότεροι για να μην τους πουν ότι ψωνίστηκαν- αλλά μετά τις νομικές ενέργειες του Γιάννη Πλούταρχου εναντίον της γυναίκας που τον παρενοχλούσε συστηματικά, έχουν βγει στην επιφάνεια πολλές περιπτώσεις ανάλογες ή και χειρότερες.

Ο Κώστας Τσουρός με αφορμή αυτή την υπόθεση αποκάλυψε στον αέρα του «Ακόμα δεν είδες τίποτα» τη δική του περιπέτεια με εμμονικό θαυμαστή όχι δικό του, αλλά της Φαίης Σκορδά.

«Να σας πω εγώ τι έχω αντιμετωπίσει. Κάτι που ήταν πάρα πολύ επικίνδυνο και πραγματικά μπορεί να υπήρχε και άσχημη κατάληξη ήταν το εξής που θα σας πω τώρα. Πριν από πάρα πολλά χρόνια, όταν εγώ ήμουν στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά στον ΑΝΤ1, ήταν η πρώτη χρονιά που είχα πάει στην ψυχαγωγία. Τότε λοιπόν υπήρξαν κάποια δημοσιεύματα ότι εγώ είχα σχέση με τη Φαίη Σκορδά. Μπούρδες, αυτά που γράφονται» είπε αρχικά ο παρουσιαστής και συνέχισε:

«Ήταν λοιπόν ένας εμμονικός θαυμαστής της Φαίης, ο οποίος θεωρούσε ότι είναι η σχέση της Φαίης και είχε έρθει έξω από το πλατό, κρατώντας μαχαίρι και με έψαχνε να με βρει για να με καταστρέψει, επειδή έλεγαν ότι εγώ είμαι η νέα σχέση της Φαίης Σκορδά τότε.

Μιλάμε ότι ήταν τόσο τρομακτικό, όπου τότε είχαν μπει όλοι οι security – φαντάζομαι ότι η Φαίη θα το θυμάται και μπορεί να το επιβεβαιώσει – προσπάθησαν να με φυγαδεύσουν, γιατί είχε έρθει ο άνθρωπος αυτός να πει ότι «Η Φαίη είναι δική μου και θα σε καταστρέψω». Φανταστείτε τι τρέλα υπάρχει στο μυαλό των ανθρώπων»

