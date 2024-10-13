Ιωάννης Παπαζήσης για Αναστασία Παντούση: «Ήταν κεραυνοβόλος έρωτας. Σαρωτικός»

Πάνω από τρία χρόνια είναι πια μαζί ο Ιωάννης Παπαζήσης και η Αναστασία Παντούση που γνωρίστηκαν και ερωτεύτηκαν στα γυρίσματα της σειράς «Κόκκινο Ποτάμι».

Ο ηθοποιός που πρωταγωνιστεί φέτος στη νέα σειρά «Μαύροι πίνακες» μίλησε στον Γιώργο Πράσινο και το περιοδικό ΟΚ! και για την προσωπική του ζωή πιο χαλαρός πια και αποκαλυπτικός.

-Περίμενες ότι στο «Κόκκινο ποτάμι» θα συναντούσες και έναν έρωτα, τη μετέπειτα σύντροφο σου, Αναστασία Παντούση, με την οποία ήσασταν το πρωταγωνιστικό ζευγάρι της σειράς;

«Δεν το περίμενα, όχι. Αυτό σημαίνει έρωτας, γιατί αν το περιμένεις δεν είναι έρωτας. Είμαι ανοιχτός στη ζωή, δεν είμαι ανοιχτός μόνο στον έρωτα. Δεν έχω τελειώσει ως άνθρωπος. Αλλά δεν το περίμενα. Και πραγματικά ήταν αυτό που λέμε κεραυνός από τον ουρανό».

-Την ερωτεύτηκες με το που την είδες;

«Σήμερα, μετά από τόσα χρόνια, μπορώ να σκεφτώ ότι συνέβη όταν την είδα. Ναι, νομίζω, πως ήταν κεραυνοβόλος έρωτας. Σαρωτικός».

-Απολαμβάνετε να ταξιδεύετε μαζί και είστε πλέον πιο άνετοι, ποστάροντας στιγμιότυπα στα social media.

«Ναι, περισσότερο η Αναστασία. Εγώ δεν ανεβάζω τόσο, γενικά. Λατρεύουμε τα ταξίδια, εγώ τα λάτρευα μέχρι αηδίας και τώρα ήρθε η Αναστασία και κούμπωσε όλο αυτό. Τον Αύγουστο πήγαμε στις Ιταλικές Άλπεις και ζήσαμε μερικές μέρες σε ένα τοπίο μαγικό, σε λίμνες σε μεγάλο υψόμετρο».

-Έχετε συμπληρώσει τρία χρόνια σχέσης.

«Ναι, είμαστε πολύ καλά. Ευτυχώς».

-Δεν είναι πληκτικό να κάνεις την ίδια δουλειά με τη σύντροφο σου και να μιλάτε, ας πούμε, πάλι για θέατρο στο σπίτι;

«Δεν μιλάω, αυτό είναι το θέμα. Αποφεύγω να μιλάω. Αποφεύγουμε να μιλάμε για θέατρο όταν δεν είμαστε στο θέατρο. Όσοι με ξέρουν, γνωρίζουν πως βαριέμαι πολύ να μιλάω για δουλειά εκτός δουλειάς. Έχω πολλά άλλα να κάνω εκτός θεάτρου».

