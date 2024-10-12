Στα Μετέωρα βρίσκονται ο Γιώργος Αγγελόπουλος και η Δήμητρα Βαμβακούση. Λίγες μέρες πριν από τη βάφτιση της κόρης τους, το ζευγάρι απολαμβάνει χρόνο μαζί σε ένα από τα πιο μαγευτικά μέρη της Ελλάδας. Μάλιστα, οι δυο τους κάνουν ιππασία με φόντο τους γιγάντιους βράχους.

Το ζευγάρι είναι ερωτευμένο και δεν το κρύβει, ενώ και οι δύο «ανέβασαν» βίντεο και φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Γοητευμένη από την εμπειρία, η Δήμητρα Βαμβακούση έγραψε στην ανάρτησή της: «Η ζωή είναι σαν ένα βουνό με ανηφόρες. Καθώς τις ανεβαίνεις, οι δυσκολίες και προκλήσεις εμφανίζονται, αλλά η ομορφιά της θέας αποκαλύπτεται σταδιακά. Στην πορεία σου, βλέπεις άλλους ανθρώπους. Κάποιοι που προπορεύονται, αγνοώντας την ύπαρξή σου, και άλλους που είναι πιο πίσω, φωνάζοντας σε σένα να πας πιο αργά, να τους περιμένεις.

Αυτοί οι τελευταίοι, αν και στηρίζονται στην ελπίδα σου, δεν γνωρίζουν τις δικές σου αμφιβολίες και τις δικές σου αγωνίες. Άλλοι πάλι απλά εύχονται να πέσεις, λες κι εσύ είσαι το πρόβλημα της δυστυχίας τους και όχι η δική τους μίζερη στάση ζωής, όπου τα θέλουν όλα εύκολα, γρήγορα, πολύ εδώ και τώρα! Όταν, επιτέλους, φτάνεις στην κορυφή μιας ανηφόρας, συνειδητοποιείς ότι η κορύφωση του μόχθου σου -στην πραγματικότητα- είναι η αρχή μιας νέας ανηφόρας. Εκεί ακριβώς, είναι υπέροχο να κάνεις μια παύση και να απολαύσεις τη θέα που προσφέρουν οι κόποι σου.

Μια βαθιά ανάσα, γεμάτη ευγνωμοσύνη, και βγαίνεις να φωνάξεις: “Σε ευχαριστώ Θεέ μου!”. Καθώς αφήνεις πίσω την κορυφή, συνεχίζεις το ταξίδι για να φτάσεις στα όνειρά σου, που φαίνονται πια πιο κοντά. Θεέ μου, δώσε μου τη δύναμη να ανέβω και σε αυτή την ανηφόρα. Φρόντισέ με, με ανθρώπους καλούς, που θα με ενδυναμώνουν και θα μου δίνουν θάρρος στον προσωπικό μου αγώνα. Μαζί, θα μπορέσουμε να ανέβουμε ψηλά, πολύ ψηλά, εκεί όπου η θέα μας θα είναι πια μόνο σύννεφα. Θα θυμόμαστε πως, παρ’ όλες τις ανηφόρες, ο πραγματικός θησαυρός είναι η διαδρομή που διανύουμε μαζί».

