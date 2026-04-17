Ο Αμερικανός ράπερ Offset δήλωσε ότι επικεντρώνεται στην ανάρρωσή του και ότι είναι «καλά» αλλά «σχεδιάζει να γίνει καλύτερα» στην πρώτη του δήλωση από τότε που δέχθηκε πυρά από όπλο.

Ο μουσικός εισήχθη στο νοσοκομείο αφού υπέστη τραύματα κατά τη διάρκεια ένοπλου επεισοδίου έξω από καζίνο στη Φλόριντα.

Σε ανάρτηση στο Instagram ο ράπερ, το πραγματικό όνομα του οποίου είναι Kiari Kendrell Cephus διαβεβαίωσε τους σχεδόν 24 εκατομμύρια ακολούθους του ότι αναρρώνει.

«Ευχαριστώ όσους με φρόντισαν και μου έδειξαν αγάπη. Είμαι καλά... αλλά σκοπεύω να γίνω καλύτερα! Επικεντρώνομαι στην οικογένειά μου, στην ανάρρωσή μου και στην επιστροφή στη μουσική... συνειδητοποιώντας ότι η ζωή αποτελείται από αθόρυβες νίκες και δυνατές ήττες...» αναφέρεται στην ανάρτηση.

«Η ζωή είναι ένα ρίσκο και εγώ ακόμα παίζω για να κερδίσω» σημειώνει.

Η ανάρτηση έλαβε χιλιάδες σχόλια από φίλους και θαυμαστές, που έστειλαν τις καλύτερες ευχές στον ράπερ.

Ο Offset είναι γνωστός ως μέλος του hip-hop συγκροτήματος Migos, μαζί με τους ράπερ Quavo και Takeoff, ο οποίος πέθανε το 2022.

Το συγκρότημα έγινε γνωστό με την επιτυχία Versace του 2013, πριν φτάσει σε μεγαλύτερη δημοτικότητα με remix του Drake και έγινε γνωστό για την επιτυχία Bad And Boujee, για το οποίο ήταν υποψήφιο για Grammy.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

