Η συνέχεια της τεράστιας επιτυχίας της Paramount Pictures, «Top Gun: Maverick» (2022), βρίσκεται πλέον και επίσημα στο στάδιο της παραγωγής. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης στο CinemaCon που πραγματοποιείται στο Λας Βέγκας, ο συνεπικεφαλής ταινιών της Paramount, Τζος Γκρίνσταϊν (Josh Greenstein) επιβεβαίωσε πως το σενάριο της νέας ταινίας ήδη γράφεται.

Ο Τομ Κρουζ (Tom Cruise) αναμένεται να ενσαρκώσει ξανά τον εμβληματικό ρόλο του Pete «Maverick» Mitchell, ενώ στο πρότζεκτ επιστρέφει και ο παραγωγός των μεγάλων επιτυχιών, Τζέρι Μπρουκχάιμερ (Jerry Bruckheimer).

Σημειώνεται ότι το Deadline είχε αναφέρει το 2024 ότι μια τρίτη ταινία του franchise βρισκόταν υπό ανάπτυξη με τον Έρεν Κρούγκερ (Ehren Kruger) να αναλαμβάνει τη συγγραφή του σεναρίου.

Το «Top Gun: Maverick» αποτελεί την πιο εμπορική ταινία του Κρουζ, με εισπράξεις που αγγίζουν το 1,49 δισ. δολάρια. Σε σκηνοθεσία του Τζόζεφ Κοσίνσκι (Joseph Kosinski) το φιλμ απέσπασε έξι υποψηφιότητες για Όσκαρ, κερδίζοντας τελικά το χρυσό αγαλματίδιο για τον Καλύτερο Ήχο.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Paramount, Ντέιβιντ Έλισον (David Ellison), υπογράμμισε την κομβική σημασία που είχε το «Maverick» για το στούντιο, καθιστώντας σαφές ότι το επερχόμενο σίκουελ βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των μελλοντικών κινηματογραφικών σχεδίων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

