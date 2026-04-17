Survivor: Οι πρώτες δηλώσεις της Όλγας Λοβέρα μετά την αποχώρησή της

Η πορεία της Όλγας Λοβέρα στους στίβους μάχης του Survivor ήταν σταθερά ανοδική. Ψηφίστηκε τρεις φορές από την ομάδα της, ως νέα παίκτρια, και η τρίτη φορά ήταν εκείνη που οδήγησε στην αποχώρησή της.

Μονομάχησε με τον Νίκο Κάππο, τον παίκτη με τον οποίο είχε έρθει πιο κοντά, ωστόσο δεν του κρατάει κακία και αποκαλύπτει, στις πρώτες της δηλώσεις για τον ΣΚΑΪ, πως θέλει να τον δει νικητή.

«Η εμπειρία του Survivor ήταν κάτι που δεν θα ξεχάσω ποτέ»

«Από το Survivor θα κρατήσω ότι είναι τελικά πολύ απλό να ζεις τη ζωή σου με λίγα πράγματα και να είσαι ευτυχισμένος, όταν κάνεις κάτι που σε ολοκληρώνει και σου αρέσει πολύ. Για εμένα η εμπειρία του Survivor ήταν κάτι που δεν θα ξεχάσω ποτέ και το ζεις μόνο μία φορά. Θεωρώ τον εαυτό μου πολύ τυχερό που ήρθα και που ήρθα και μαζί με τον Νίκο, γιατί από την αρχή ήταν ένας άνθρωπος με τον οποίο μπορούσα και συνεννοούμουν, γιατί με τους υπόλοιπους ήταν λίγο πιο δύσκολο. Θα μου λείψει η καλύβα μας, η παραλία μας ακόμα και τα παιδιά θα μου λείψουν. Εντάξει, οι τσακωμοί τους όχι τόσο, δεν θα μου λείψουν. Θα μου λείψει το πρόγραμμα που είχαμε, οι αγώνες, τα Συμβούλια, ο Άγιος Δομίνικος.»

«Φυσικά πεινάς. Αφού ήρθες στο Survivor, είναι επιλογή σου αυτό.»

«Άμα δεν πεινάνε τα παιδιά καλά είναι. Απλά όταν πεινάνε αλλάζουν λίγο οι συμπεριφορές, οπότε αυτό είναι το Survivor. Λένε: «πεινάμε, πεινάμε!» Ε, φυσικά πεινάς. Αφού ήρθες στο Survivor, είναι επιλογή σου αυτό.»

«Γενικά όταν φεύγει κάποιο μέλος της ομάδας είναι λυπηρό»

«Νόμιζα ότι μπορεί να χαιρόντουσαν με την αποχώρησή μου, αλλά δεν ξέρω εν τέλει αν χάρηκαν ή όχι. Πιστεύω ότι γενικά, όταν φεύγει κάποιο μέλος της ομάδας είναι λυπηρό για όλη την ομάδα, οπότε δεν πιστεύω ότι χάρηκαν και πολύ. Αλλά σίγουρα και ο Νίκος θα τους βοηθήσει αρκετά.»

«Θα ήθελα να το κερδίσει ο Νίκος»

«Θα ήθελα να το κερδίσει ο Νίκος (σ.σ. Κάππος), αν και είναι εντελώς στην κοσμάρα του αυτό το παιδί. Ενώ έχει δυνατότητες, πετάει λίγο χαρταετό, δεν ξέρω αν θα ξυπνήσει ποτέ. Για εμένα θα ήθελα να το κερδίσει το Νίκος γιατί είναι και καλό παιδί και έχει και τις δυνατότητες που χρειάζονται. Θα μου λείψετε όλοι. Αυτό θέλω να πω, τίποτα άλλο. Σας ευχαριστώ για όλα.»

Πηγή: skai.gr

