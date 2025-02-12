Η Ελένη Φουρέιρα συνεχίζει να εντυπωσιάζει με την τόλμη της σε ό,τι αφορά την εξωτερική της εμφάνιση και η πρόσφατη αλλαγή της δεν αποτελεί εξαίρεση. Η γνωστή τραγουδίστρια αποκάλυψε στους θαυμαστές της το νέο της «look» μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Η τραγουδίστρια που είχε τα τελευταία χρόνια σήμα κατατεθέν της τα μακριά σγουρά της μαλλιά, τα έκοψε πολύ κοντό καρέ στο στυλ που είναι «trend» τη φετινή χρονιά. Η ίδια φάνηκε να περνάει ευχάριστα καθώς αποκάλυπτε την αλλαγή της, περνώντας χρόνο με τους συνεργάτες της.

«Μήπως τα κουρέψουμε έτσι κοντά;», ρώτησε η τραγουδίστρια τον κομμωτή και makeup artist της, με τους δύο τελευταίους να μην απαντούν θετικά.

Πηγή: skai.gr

