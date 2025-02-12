Η Ελένη Φουρέιρα συνεχίζει να εντυπωσιάζει με την τόλμη της σε ό,τι αφορά την εξωτερική της εμφάνιση και η πρόσφατη αλλαγή της δεν αποτελεί εξαίρεση. Η γνωστή τραγουδίστρια αποκάλυψε στους θαυμαστές της το νέο της «look» μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.
Η τραγουδίστρια που είχε τα τελευταία χρόνια σήμα κατατεθέν της τα μακριά σγουρά της μαλλιά, τα έκοψε πολύ κοντό καρέ στο στυλ που είναι «trend» τη φετινή χρονιά. Η ίδια φάνηκε να περνάει ευχάριστα καθώς αποκάλυπτε την αλλαγή της, περνώντας χρόνο με τους συνεργάτες της.
«Μήπως τα κουρέψουμε έτσι κοντά;», ρώτησε η τραγουδίστρια τον κομμωτή και makeup artist της, με τους δύο τελευταίους να μην απαντούν θετικά.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.