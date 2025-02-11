Sabrina Carpenter: Θα τιμηθεί στα BRIT Awards 2025 με το βραβείο Global Success

Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ θα λάβει το βραβείο Global Success στα BRIT Awards 2025, ενώ θα εμφανιστεί στη σκηνή της 45ης τελετής απονομής που θα πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο.

Η Αμερικανίδα ποπ σταρ, η οποία πριν από λίγες ημέρες κέρδισε τα πρώτα της Grammy, θα γράψει ιστορία ως η πρώτη διεθνής ερμηνεύτρια που θα παραλάβει το συγκεκριμένο βραβείο, καθώς η επιτροπή των BRIT Awards αποφάσισε να συμπεριλάβει καλλιτέχνες από όλο το κόσμο.

Σημειώνεται ότι με το βραβείο αυτό έχουν τιμηθεί στο παρελθόν οι Ed Sheeran, Adele, Sam Smith και One Direction. Η αναγνώριση της Κάρπεντερ ακολουθεί μια αξιοσημείωτη χρονιά που την βρήκε στην κορυφή των UK Charts για 21 εβδομάδες το 2024, γεγονός που την κάνει να είναι η πρώτη καλλιτέχνιδα που πετυχαίνει αυτό το επίτευγμα μετά από 71 χρόνια.

Έγινε επίσης η πρώτη γυναίκα ερμηνεύτρια που κατέλαβε ταυτόχρονα τις τρεις πρώτες θέσεις στο επίσημο UK Chart με τα «Taste», «Please Please Please» και «Espresso». Στις ΗΠΑ, πέτυχε ένα ακόμη ορόσημο ως η πρώτη καλλιτέχνιδα που είχε ταυτόχρονα τρία τραγούδια στην πεντάδα του Billboard Hot 100, κάτι που είχε να συμβεί από την εποχή των Beatles, πριν από 60 χρόνια.

«Συγχαρητήρια στη Σαμπρίνα για την κατάκτηση αυτού του βραβείου υψηλού κύρους. Όλοι όσοι συμμετέχουν στη τελετή απονομή ανυπομονούν για την εμφάνισή της, η οποία υπόσχεται να είναι ένα από τα σημαντικότερα σημεία της βραδιάς», ανέφερε ο πρόεδρος της επιτροπής των BRITs για το 2025, Damian Christian.

Η φαντασμαγορική τελετή απονομής των BRIT Awards 2025 θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 1η Μαρτίου στο O2 Arena του Λονδίνου, με οικοδεσπότη τον Βρετανό κωμικό Τζακ Γουάιτολ. Θα εμφανιστούν επίσης επί σκηνής οι JADE, Myles Smith, Shaboozey, Teddy Swims και The Last Dinner Party.

Πηγή: skai.gr

