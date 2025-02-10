Το ερωτικής φύσης reality «La Isla de las Tentaciones», δηλαδή το Νησί των πειρασμών, είναι ένα πολύ δημοφιλές τηλεοπτικό Project στην Ισπανία. Και έχει να κάνει με τον έρωτα και τη δημιουργία ζευγαριών... Και φυσικά την ίντριγκα και τα ερωτικά μπερδέματα.

Σε αυτό οι ζευγαρωμένοι παίκτες μπαίνουν σε πειρασμούς να αλλάξουν ταίρι και τελικά δεν είναι και ασυνήθιστο να επιλέγουν κάτι νέο.... Αυτό συνέβη και στον άτυχο Montoya που είδε live, την καλή του σε οθόνη να ξαπλώνει στο κρεβάτι με νέο παίκτη που μπήκε μόλις στο νησί...

Και κέρατο και live... Τρελάθηκε... Γονάτισε ο Montoya και στη συνέχεια πήρε τρέχοντας τον δρόμο -δηλαδή την ακροθαλασσιά- για το σπίτι... "Montoya Por Favor" του φώναζε ξωπίσω του έτερη συμπαίκτρια π[ροσπαθώντας να προλάβει τα χειρότερα... Κι αυτό το "Montoya Por favor" είναι πια viral σε όλη την Ισπανία...

Φυσικά δεν θα μπορούσε να περάσει ασχολίαστο από τους Αταίριστους με τον Χρήστο Κούτρα και τον Γιάννη Ντσούνο να δίνουν...ρεσιτάλ σχολιασμού στο γεγονός και να δίνουν και επική ατάκα... «Είναι σαν το... "στάσου, μύγδαλα"»

Βρε τον καημένο τον... Montoya...

