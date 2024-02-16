Release Athens 2024: Οι Grand Magus στην Αθήνα – Μαζί με Megadeth και Blind Guardian

Το Release Athens 2024 υποδέχεται τους Grand Magus, την Παρασκευή 14 Ιουνίου, στην Πλατεία Νερού. Το τρίο από τη Σουηδία θα πλαισιώσει τους Megadeth και τους Blind Guardian σε μια metal βραδιά επικών διαστάσεων.

Οι Grand Magus στο Release Athens 2024

Οι Grand Magus δημιουργήθηκαν στη Στοκχόλμη το 1996 από τον Janne “JB” Christoffersson και τον Mats “Fox” Skinner και έχουν ήδη κατορθώσει να αφήσουν ανεξίτηλο το στίγμα τους στην ιστορία του heavy metal, με μια σειρά κλασικών τραγουδιών.

Το ομώνυμο ντεμπούτο τους κυκλοφόρησε το 2001 και εντυπωσίασε τους underground κύκλους του σκληρού ήχου, χάρις στον αψεγάδιαστο συνδυασμό του stoner rock με το doom metal. Με την πάροδο του χρόνου, όμως, οι Grand Magus εισήγαγαν στοιχεία κλασικού metal, τα οποία -σε συνδυασμό με το έμφυτο groove τους – δημιούργησαν τον χαρακτηριστικό ήχο της μπάντας, σε άψογους δίσκους όπως τα “Monument” (2003) και “Wolf’s Return” (2005).

Η μεγάλη καταξίωση θα ερχόταν λίγο αργότερα, με την κυκλοφορία του “Iron Will” (2008) που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και τους οδήγησε στην πρώτη γραμμή του metal και σε περιοδείες με θρυλικά ονόματα όπως οι Electric Wizard και οι Cathedral. Η κυκλοφορία του “Hammer of the North” μεγάλωσε ακόμα περισσότερο τη φήμη τους όπως και οι εκρηκτικές τους live εμφανίσεις που τους έφεραν να συμμετέχουν στα μεγαλύτερα metal φεστιβάλ του κόσμου.

