Με νέο κύκλο επεισοδίων ξεκινά σήμερα ο 7ος κύκλος του My Style Rocks στις 16.15 στον ΣΚΑΪ!

Ο Στέλιος Κουδουνάρης, η Έβελυν Καζαντζόγλου και ο Λάκης Γαβαλάς έχουν την πρώτη τους αναγνωριστική συνάντηση με τις νέες fashionistas. Πόσο αυστηροί θα είναι στην πρώτη εμφάνιση και ποιες θα κερδίσουν τις υψηλότερες βαθμολογίες;

Δείτε το trailer:

Στην πρώτη τους δοκιμασία οι διαγωνιζόμενες θα πρέπει να ντυθούν με ένα ασπρόμαυρο σύνολο επιλέγοντας και ένα μονόχρωμο πανωφόρι σε διαφορετική απόχρωση. Μια φαινομενικά εύκολη αποστολή, που όμως κρύβει παγίδες!

9 FASHIONISTAS ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΠΟΥΝ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΜΕ ΣΤΥΛ

Ήρθε η ώρα να γνωρίσουμε καλύτερα τις 9 διαγωνιζόμενες που θα μας συστηθούν μέσα από το στυλ τους!

Ζέτα Θεοδωροπούλου Ταχτσίδη

Ηλικία: 38 ετών

Επάγγελμα: Influencer

Η Ζέτα είναι παντρεμένη με τον ποδοσφαιριστή Παναγιώτη Ταχτσίδη και μαζί έχουν αποκτήσει τρία παιδιά. Δηλώνει αφοσιωμένη μαμά και σύζυγος και στόχος της είναι η σωστή ανατροφή των παιδιών της. Από μικρή της άρεσε η μόδα όπως επίσης και να βγάζει φωτογραφίες κι αυτός ήταν ένας παραπάνω λόγος που την έκανε να ασχοληθεί στην πορεία επαγγελματικά με το Instagram!

Λόγω του επαγγέλματος του συζύγου της έχει ζήσει σε πολλές χώρες του εξωτερικού και αυτό συνετέλεσε στη διαμόρφωση του στυλ της. Της αρέσει όταν ταξιδεύει να υιοθετεί το τοπικό στυλ, και βεβαίως να φωτογραφίζεται για να κάνει τις δικές της στιλιστικές προτάσεις. Χαρακτηρίζει το καθημερινό της στυλ «στυλ ντίβας…».

Είναι μια ήρεμη δύναμη που πάντα προσπαθεί να δει τη θετική πλευρά των πραγμάτων. Θεωρεί ότι είναι πολύ παρορμητική και συχνά λέει πράγματα χωρίς να τα έχει επεξεργαστεί, ξεροκέφαλη αλλά και ευαίσθητη. Έρχεται για να αναδείξει το ήθος της και να φορέσει το στέμμα της νικήτριας!



Αγάπη Καραγκιοζίδη

Ηλικία: 26 ετών

Επάγγελμα: Επιχειρηματίας

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στα Χανιά και έχει ποντιακή καταγωγή. Σπούδασε Οικονομικά και διατηρεί δική της επιχείρηση. Πιστεύει πως έχει «έμφυτη αντίληψη εικόνας» και είναι ικανή να αφιερώσει ώρες αναζητώντας το τέλειο outfit. Αγοράζει ρούχα τουλάχιστον 2-3 φορές την εβδομάδα επιλέγοντας κομμάτια τα οποία θεωρεί «ποιοτικά και διαχρονικά». Το πιο ακριβό αντικείμενο στην ντουλάπα της είναι μια τσάντα 2.800 ευρώ.

Περιγράφει το στυλ της ως κομψό και σύγχρονο, παρακολουθεί πάντα τις τάσεις αλλά δεν είναι fashion victim. Για την ίδια «το στυλ δεν έχει να κάνει με τις προσωπικότητες, έχει να κάνει με τα ρούχα και μόνο».

Στο στυλ άλλων γυναικών την ενοχλεί το «πολύ προκλητικό» που κινδυνεύει να γίνει… «δεύτερο». Είναι ανταγωνιστική, πιστεύει πολύ στον εαυτό της και αν κάποιος της μιλήσει με αγένεια δε θα διστάσει να απαντήσει.



Φωτεινή Μπαρνασά

Ηλικία: 33

Επάγγελμα: Επιχειρηματίας

Η Miss Hellas 2015 και Miss Europe 2018 κατάγεται από την Καλαμάτα και τη Μάνη. Από μικρή θυμάται τον εαυτό της να σχεδιάζει ρούχα και αυτή η ενασχόληση έχει περάσει σε επαγγελματικό επίπεδο αφού πλέον δημιουργεί τα δικά της ρούχα. Σχεδιάζει κυρίως βραδινά φορέματα τύπου υψηλής ραπτικής. Όνειρό της είναι το brand της να γίνει παγκόσμιο. Θεωρεί πως είναι μια πολυδιάστατη προσωπικότητα και για εκείνη μια εμφάνιση με στυλ μαζί με μια δυναμική προσωπικότητα είναι το απόλυτο. Χαρακτηρίζει το στυλ της σύγχρονο sexy and chic! Δηλώνει πολύ ανταγωνιστική, θέλει σε ό,τι κάνει να βγαίνει πρώτη και στο My Style Rocks έρχεται για να δοκιμάσει τα όρια, τις δυνατότητές της και να κερδίσει την προβολή που θα τη βοηθήσει στην επιχείρησή της!



Νικολίνα Νικολούζου

Ηλικία: 20 ετών

Επάγγελμα: Σπουδάστρια

Έρχεται στο My Style Rocks για να αποδείξει ότι τίποτα δεν μπορεί να σταθεί εμπόδιο στη ζωή! Μεγάλωσε σε μία οικογένεια που αγαπούσε και αγαπάει τη μόδα. Η γιαγιά της ήταν μοδίστρα και θυμάται μικρή να τρέχει στα υφάσματά της και να προσπαθεί να ράψει… ενώ διοργάνωνε επιδείξεις μόδας με τις κούκλες της! Αποκαλεί τον εαυτό της «κορίτσι των τάσεων» γι’ αυτό και δεν θα έλεγε ότι έχει κάποιο συγκεκριμένο στυλ καθώς επηρεάζεται από τη μόδα της εποχής.

Ένας τίτλος που θεωρεί πως της ταιριάζει είναι… «edgy κοκέτα» αφού υπάρχουν στιγμές που θέλει να είναι εκκεντρική αλλά και άλλες που της ταιριάζει κάτι πιο minimal. Περιγράφει τον εαυτό της ως… «bubbly», ένα άτομο δηλαδή που φέρνει χαρά στους γύρω του, με πολύ χιούμορ. Δηλώνει shopaholic και είναι αποφασισμένη να ξεχωρίσει αλλά και να περάσει ένα πολύ δυνατό προσωπικό μήνυμα.

Ανδριάνα Παναγιώτου

Ηλικία: 27 ετών

Επάγγελμα: Δημοσιογράφος

Έχει σπουδάσει δημοσιογραφία και το όνειρό της ήταν και είναι να ασχοληθεί με την τηλεόραση. Παρακολουθεί το My Style Rocks φανατικά από τον πρώτο κύκλο και πάντα ένιωθε ότι έχει μια θέση σε αυτό. Θέλει να εξελίξει τον εαυτό της στιλιστικά και ανυπομονεί πολύ να την αξιολογήσει η κριτική επιτροπή. Πάντα της άρεσε να ακολουθεί τις τάσεις και να τις αντιγράφει. Λατρεύει τα στρας, τις παγιέτες, τα φτερά, τα πούπουλα… και ανεξαρτήτως αν αποτελούν τάση της εποχής, δεν μπορεί να τα αποχωριστεί!

Χαρακτηρίζει το στυλ της «classy, sassy με extreme elements που καμιά φορά δημιουργούν ένα μη αναμενόμενο twist». Δεν της αρέσουν οι κακές συμπεριφορές ενώ δεν ανέχεται την αγένεια και το ψέμα. Στο My Style Rocks έρχεται για να μάθει, να εξελιχθεί και… για τη δημοσιότητα!



Ελισσάβετ Παπακανέλλου

Ηλικία: 24 ετών

Επάγγελμα: Νηπιαγωγός

Ασχολείται με τη δημιουργία περιεχομένου στα social media και με το ψηφιακό μάρκετινγκ. Από μικρή της άρεσε ο κόσμος της μόδας και θέλει να ασχοληθεί με το styling. Ακολουθεί τις τάσεις και προσαρμόζει το στυλ της δίνοντας ζωή σε vintage ρούχα τα οποία συνδυάζει με σύγχρονα. Επενδύει σε απλά κομμάτια και ψωνίζει fast fashion ρούχα τα οποία συνδυάζει με ρούχα της γιαγιάς και της μητέρας της, αυτό είναι και μία πρόταση που θέλει να κάνει μέσα από τη συμμετοχή της στο My Style Rocks. Την ενδιαφέρει να ακούσει διαφορετικές απόψεις στο διαγωνισμό και δε θα διστάσει να υπερασπιστεί την εμφάνισή της.

Σιμόν Σέρβου

Ηλικία: 35

Επάγγελμα: Σχεδιάστρια ρούχων

Έχει μεγαλώσει στην Αθήνα και έχει καταγωγή από Ελλάδα και Βουλγαρία. Ήταν από τα κορίτσια που έκαναν μια ώρα να ετοιμαστούν και τελικά δεν της άρεσε τίποτα! Κάπως έτσι, κάποια χρόνια αργότερα, μη μπορώντας να βρει τα ρούχα που θέλει να φορέσει, άρχισε να σχεδιάζει τα δικά της και πλέον ετοιμάζει το δικό της eshop με έμφαση στο καλό ύφασμα. Περιγράφει το στυλ της ως κομψό. Δεν την ενδιαφέρει να είναι «της μόδας» αρκεί αυτό που φοράει να ταιριάζει στην ίδια. Προτιμάει να έχει λίγα ρούχα και ακριβά παρά πολλά και φθηνά. Αγοράζει fast fashion γιατί είναι μία εύκολη λύση αλλά «επενδύει» σε τσάντες και παπούτσια. Δε θεωρεί τον εαυτό της ανταγωνιστικό, δεν της αρέσει το θράσος και απεχθάνεται τον ρατσισμό σε κάθε μορφή του.

Θεοδώρα Φόρτωμα

Ηλικία: 20 ετών

Επάγγελμα: Part time μοντέλο

Ήταν πρωταθλήτρια Ελλάδος στη ρυθμική γυμναστική και έχει μια έντονα καλλιτεχνική φύση. Έχει δουλέψει σαν ηθοποιός σε escape rooms ενώ τα τελευταία χρόνια είναι μοντέλο και έχει συμμετάσχει σε video clip και φωτογραφικές εκθέσεις.

Της αρέσει να πειραματίζεται με το στυλ της και να φοράει extreme ρούχα που εντυπωσιάζουν. Της αρέσει το υπερβολικό και το ασυνήθιστο. «Μία μέρα μπορεί να είμαι goth και την άλλη Barbie» όπως λέει. Δεν της αρέσουν τα υπερβολικά ακριβά κομμάτια, της αρέσουν τα vintage και πιστεύει ότι το στυλ της βασίζεται στο πως θα τα συνδυάσει ώστε να φαίνονται ακριβά. Θεωρεί πως είναι ευγενική και κοινωνική. Στο My Style Rocks έρχεται γιατί θέλει να δείξει το στυλ της και να βοηθήσει άλλες κοπέλες να εξερευνήσουν το δικό τους.



Αμίνα Χακίμ

Ηλικία: 37 ετών

Επάγγελμα: Επιχειρηματίας

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στον Βόλο από πατέρα Σύριο και μητέρα Ελληνίδα. Είναι διαζευγμένη και έχει μια κόρη 7 ετών. Η οπτική της για τη ζωή άλλαξε δραστικά μετά το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε και ξεπέρασε. Έχει καταστήματα ρούχων και υποδημάτων καθώς και ένα δικό της brand με παπούτσια. Θεωρεί πως έχει φυσικό ταλέντο στη μόδα γιατί παρόλο που δεν το έχει σπουδάσει το να ντύνεται σωστά της της «βγαίνει» αυθόρμητα! Δεν πιστεύει ότι έχει ένα συγκεκριμένο στυλ, έχει όμως όπως λέει… προσωπικότητα! Για την ίδια δεν υπάρχει όμορφο και άσχημο γιατί η μόδα είναι τρόπος έκφρασης. Δεν της αρέσει το γυμνό χωρίς λόγο και ελπίζει να έχει δυνατές αντιπάλους που να γνωρίζουν από μόδα. Μετά τη συμμετοχή της το 2020, επιστρέφει στο My Style Rocks για να κερδίσει!

